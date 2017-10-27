Любое количество алкоголя во время беременности опасно и может иметь долгосрочные последствия для здоровья ребенка, предупреждают ученые из Binghamton University (США).Даже самое незначительное количество алкогольных напитков, которые женщина употребляет во время беременности, существенно увеличивает уровень тревожных состояний у детей. Эти состояния впоследствии наблюдаются в детские и подростковые годы, а также во взрослой жизни.Ученым и ранее было известно о том, что пить алкогольные напитки во время беременности опасно, но прежде говорили о значительных объемах спиртного. Теперь же доказано, что опасны даже несколько граммов.Во время экспериментов беременных лабораторных крыс подвергали испарениям этилового алкоголя в течение 6 часов, а затем их потомство проходило через специальные тесты, измеряющие уровень тревожности. Оказалось, что этот уровень был максимально повышен у самцов в период их подросткового возраста. После вступления во взрослую жизнь эффект оказывается противоположным. У крыс-самцов, чьи матери во время беременности вдыхали пары этанола, уровень тревожности оказывался сниженным, а вот у самок он вообще не изменялся.Самое важное заключается в том, что крыс лишь один раз в течение всей беременности подвергли воздействие паров алкоголя. А это доказывает, что даже незначительный уровень спиртного уже негативно влияет на здоровье потомства. Следовательно, женщинам во время беременности лучше отказываться от любых спиртных напитков и в любых количествах.