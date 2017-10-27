Психологи назвали топ-6 женских секс-фантазий

Многие женщины стремятся скрыть свои самые заветные сексуальные фантазии от партнера, так как боятся быть непонятыми. Психологи провели опрос, в результате которого выяснили, о чем именно в тайне мечтают женщины.Девушки любят мечтать о сексе с незнакомцем, так как дополнительный выброс адреналина стимулирует приятные ощущения. Однако немногие женщины согласны на половой акт с незнакомым им мужчиной, но фантазировать не прекращают.Оказывается, дамы любят подчиняться, если не смешивать постельные утехи с реальной жизнью. Психолог Джо Хеммингс рекомендует не стесняться своих желаний и предлагать партнеру разнообразить интим. Плата за секс Удивительно, но факт — некоторые дамы предпочитают чувствовать себя исключительно сексуальным объектом. Им доставляет значительное наслаждение, если партнер расплачивается за секс.Многие женщины часто фантазируют на тему ролевых игр, но стесняются об этом говорить. Подобный секс способен сблизить пару, и мужчине следует начать игру первому.Результаты опроса показали, что 65% участниц эксперимента согласились бы переспать с другом своего партнера. Женщина получает возбуждение от данной ситуации только благодаря запретности и недоступности такого секса.Некоторые дамы стремятся попробовать секс с девушкой, но стесняются своих желаний. Главной привлекательностью такой близости может стать понимание между двумя женщинами, поскольку им не приходится даже намекать о своих желаниях — все понятно без слов.Групповой секс стал обыденным в современном мире, но отдельные девушки не готовы пойти в постель к нескольким партнерам, несмотря на свое желание. Психолог Ребекка Дакин отмечает, что именно из-за этого многие дамы не могут воплотить свою мечту в реальность.