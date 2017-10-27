Названа главная опасность куриной грудки

Разве может известный всему миру продукт, используемый в фитнес индустрии в качестве одного из главных продуктов питания быть вредным? Опасна ли диета из «белого мяса», или это миф?Куринную отварную грудку ели абсолютно все без исключения бодибилдеры, фитнес-леди, а также все люди, которые занимаются в тренажерном зале и следят за рационом питания. В этом мясе жиров минимум, белка максимум и калорий также мало — чем ни идеальный продукт?К сожалению, в «белом мясе», помимо большого количества белка скрывается множество консервантов и токсинов.Рекомендуем до конца прочитать нашу статью, чтобы вы узнали, почему ученые называют куриное филе «грязным» мясом.Содержание калорий напрямую зависит от того, как конкретно готовится это мясо и какими размерами обладало животное при жизни. Как правило, средняя курица (купленная в маркете) имеет вес грудки от 190 до 245 грамм, а это от 240 до 260 калорий. Но, поскольку мы иногда покупаем только одну половинку, то калорийность соответственно понижается в 2 раза. В свою очередь, половинка грудки содержит около 27 грамма белка и жиров от 1 до 2 грамм (зависит от качества снятия шкуры). Из-за отсутствия углеводов, гликемический индекс «пернатой» грудки составляет 0.Если жарить белое мясо на сковороде, то этот процесс невозможен без масла, поэтому калорийность будет резко повышаться. К примеру, отварная грудинка содержит в несколько раз меньше калорий, как если бы мясо подали на гриле в соусе. Особенно калорийная и вредная курица, приготовленная в масле (как в Макдоналдсе). В ресторанах быстрого питания вообще не рекомендуется кушать куриную грудку, ведь помимо бесполезных калорий вы подвергаете свой организм опасности. Это объясняется низким качеством масла во фритюрнице, которое заменяют редко в подобных местах.Наверное, когда вы варили куриную грудку, вы ощущали запах и привкус железа, что уже говорит о содержании данного компонента. Но, содержание железа, натрия и калия в представленном продукте незначительное, и составляет около 5-7% от суточной потребности.Если сравнивать с фруктами в плане содержания витаминов, то здесь мясо явно проигрывает по всем показателям. Да, витамины содержатся в тканях и клетках мышечного волокна, но они там существуют только в целях регуляции собственного метаболизма, а не для отдачи полезных веществ организму. Касательно обговариваемого продукта, то в нем содержится В3 и витамин В6 (по 60 и 30% от суточной нормы соответственно).Мясо курицы — отличная среда для развития бактерий, включая вредоносных. Поэтому вовсе не рекомендуется пользоваться одной разделочной доской для всех продуктов (фрукты + мясо), а после контакта рук с сырым продуктом нужно тщательно их вымыть.Кто был на птицефабрике, то знает, что там курицы живут, как в карцере, с минимальным пространством в клетке. Поэтому они в буквальном смысле толкутся в своих фекалиях. В процессе массовой разделки на фабрике, часть фекалий попадает на мясо, в результате чего газовая химическая обработка птицы входит в обязательную процедуру перед выходом на рынок.Сейчас буквально все превратилось в бизнес, и выращивание курицы не исключение. Цель — накормить дешевле, вырастить как можно больше и быстрее. Пернатым дают препараты, ускоряющие рост и используют дешевое питание, от которого они не могут получить полный комплекс витаминов и минералов.Цикл жизни курицы в условиях фабрики составляет, подумайте только, 6-7 недель. На здоровье самого животного особо не зацикливаются, ведь им главное, чтобы мясо не было заразным и не вмещало в себе возбудителей инфекции. В итоге, много куриц слепых, многие из них не могут ходить и даже не способны справить нужду. Зато, мы обращаем внимание на низкие цены и радуемся этому.Как вы уже поняли, красивая куриная грудка в запечатанном виде с яркой этикеткой не говорит о том, что это качественное мясо полноценной птицы, поэтому нужно подходить к выбору продукта щепетильно. Если вы кушаете курицу один раз в месяц или раз в 2 недели, то вред вашему здоровью не будет нанесен (по крайней мере, риск мал). Но, если этот продукт — это ваше ежедневное питание с целью соблюдения белковой диеты, то лучше обратить внимание на качественного производителя, который использует дорогие корма и заботится о здоровье птицы.Хорошая курица не будет лежать в холодильнике дольше 2-х дней, поскольку она начинает портиться. Если цвет желтоватый и есть запах порчи (минимальный), такое мясо лучше не покупать, даже по акции. Будьте осторожны при выборе куриной грудки, ведь это ваше здоровье.