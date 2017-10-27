5 главных симптомов заболеваний поджелудочной железы
1. Изменения цвета стула
Поджелудочная железа производит ферменты, которые помогают организму абсорбировать жирорастворимые витамины А, Е и К. Если вы заметили, что стул стал более светлым, это может свидетельствовать о плохом поглощении нутриентов.
2. Диабет второго типа
Поджелудочная железа также производит гормоны, контролирующие выработку инсулина и уровень сахара в крови. Если этот орган разбалансировался, у человека может развиться диабет второго типа.
3. Тошнота и рвота
Поскольку поджелудочная железа производит гормоны, расщепляющие жиры, то при проблемах с этим органом процесс переваривания жиров нарушится, что спровоцирует сильную тошноту и рвоту.
4. Боли в животе
Это наиболее частые симптомы острого панкреатита и рака поджелудочной железы. При панкреатите боль бывает острой и резкой, интенсивной и сосредоточенной в средней части живота.
5. Стремительная потеря веса
Потеря веса и боль в животе – это главный симптом рака поджелудочной железы, смертность при котором составляет целых 97%. Чем раньше получится обнаружить эту опухоль, тем выше шансы на выздоровление.
Отметим, что набор данных симптомов также может свидетельствовать о наличии других проблем со здоровьем, и это не всегда поджелудочная железа. Поэтому если у вас присутствуют некоторые из выше перечисленных симптомов, не ставьте себе диагноз заранее, а обратитесь к врачу и пройдите обследование.
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