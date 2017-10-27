Названа главная опасность электронных сигарет

Выяснилось, что в легких и дыхательных путях любителей электронных сигарет присутствует высокая концентрация белковУченые выяснили, в чем главная опасность электронных сигарет.Специалисты из Соединенных Штатов Америки после исследования легких курильщиков обоих видов сигарет пришли к выводу, что электронные аналоги ничуть не менее опасны, чем обычная табачная продукция.Физиолог Мехмет Кесимер, сотрудник Университета Северной Каролины заявил, что главною опасность для современного общества представляет недостаточная информированность о вреде электронных сигарет. В свою очередь недостаток информации вызван малым количеством исследований на эту тему. Не имея научных подтверждений того, что вейпы опасны, люди массово начинают их курить. Оказывается, что это чревато большими проблемами со здоровьем.В рамках своего исследования Кесимер изучил легочные ткани 15 курильщиков вейпов. Результаты оказались малоутешительными. Выяснилось, что в легких и дыхательных путях любителей электронных сигарет присутствует высокая концентрация белков, свидетельствующих о наличии нейтрофильных гранулоцитов.Так называют специфический вид лейкоцитов, который защищает организм от грибковой и бактериальной инфекции. В избыточном количестве он может нанести вред – спровоцировать волчанку, псориаз или васкулит.