Названо главное условие долголетия мужчины

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Озвучены результаты соответствующего исследования.Исследователи из Швеции выяснили, что мужчины, женившиеся на умной и образованной девушке, жили на несколько лет дольше тех, кто взял в супруги не интеллектуалку. Об этом говорят многолетние наблюдения.Ученые на протяжении долгих лет наблюдали за миллионом семейных пар. В результате специалисты смогли выяснить, что мужчины с крепким здоровьем были в семьях, где достаточно образованные женщины. Дело в том, что обычно женщины отвечают за питание всей семьи и только от интеллекта женщины зависит то, каким будет рацион.Чаще всего умные женщины выбирают правильное питание, за счёт которого мужчины живут дольше, нежели те, которые питаются вредной пищей. Таким образом, образованная жена – залог долголетия мужчины.Ученые доказали, что мужской интеллект подобного влияния на здоровье жены не оказывает.