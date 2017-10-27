Десять неожиданных причин есть грант каждый день

Вряд ли о таком вы догадывались.Декоративное растение гранатник дарит нам поздней осенью свои чудо-плоды — гранаты.Именно они росли в райском саду и названы в Библии "райскими яблоками". Что же так привлекает людей со времен Адама и Евы в этих рубиновых самородках?Их целебные свойства воспеваются со времен древнеиндийских манускриптов и греческих писаний. И в наши дни гранат не утратил свою популярность. Узнайте, как правильно выбрать плоды граната и чем они могут помочь организму.Самое известное свойство граната — борьба с анемией. При малокровии употребляйте разведенный гранатовый сок по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2 месяцев.Кора спелого граната содержит алкалоиды пельтьерин, изопельтьерин и метилизопельтьерин, которые обладают сильным противоглистным действием. Чтобы избавиться от глистов, настаивайте 40—50 г измельченной коры в 400 г холодной воды в течение 6 часов, а затем прокипятите на медленном огне, пока не выпарится половина жидкости. Остывший отвар процедите и выпейте в течение часа мелкими порциями. Спустя час выпейте слабительное, а через 4—5 часов сделайте клизму.Кора и плоды граната обладают вяжущим свойством, поэтому их используют против поноса, колита и энтероколита. Взрослым нужно высушить, измельчить кору и принимать по щепотке 3 раза в день после еды, а детям с этой целью можно давать свежеотжатый сок, разведенный наполовину водой. В случае инфекционной диареи, полифенолы, содержащиеся в кожуре граната, эффективно уменьшают рост дизентерийной палочки и других возбудителей.Водный отвар из кожуры граната или его сок применяют для полоскания горла (при ангине и фарингите), полости рта (при гингивите и стоматите). Дубильные вещества снимают боль, а органические кислоты уничтожают инфекцию.. Плоды граната — одни их немногих сладостей, которые не только допустимы, но и полезны диабетикам. Для этого употребляйте по 60 капель сока 4 раза в день до еды. Уже на 3-й день у вас существенно снизится уровень сахара в крови.Сок граната очень полезен всем, кто работает с радиоактивными изотопами или живет в зоне повышенной радиации.У вас жирная кожа, угри или гнойные высыпания? Сделайте маску из слегка поджаренной, толченой кожуры граната со сливочным или оливковым маслом. Храните ее в холодильнике и наносите на кожу не чаще 2 раз в неделю. А порошком из высушенной кожуры можно эффективно лечить ожоги, трещины и царапины.Зернышки граната очень мягко снижают артериальное давление у гипертоников. А перепонки из плодов граната, высушенные и добавленные в чай, помогут успокоить нервную систему, избавиться от тревоги, наладить ночной сон.В косточках граната содержатся масла, которые восстанавливают гормональный баланс в организме. Поэтому не выплевывайте гранатовые семечки — их нужно съедать, особенно если болезненно переносите месячные, у вас головные боли или климакс.При различных воспалительных заболеваниях (почек, печени, ушей и глаз, суставов, гинекологических органов) помогает отвар коры граната. Приготовьте его так: 2 чайные ложки измельченной коры залейте 1 стаканом горячей воды, прокипятите на водяной бане 30 минут, процедите, отожмите и разведите кипяченой водой до исходного. Принимайте по 50 г 2—3 раза в день за 30 минут до еды.