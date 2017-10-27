Эти продукты успокаивают нервную систему лучше таблеток

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Медики подсказали, какие продукты следует включить в рацион людям с нестабильной нервной системой.Расшатанные нервы, как принято называть подавленное состояние человека и его чрезмерную вспыльчивость, являются следствием влияния стрессов, а также недостатком определенных компонентов.Позаботиться о своей нервной системе следует задолго до того, как появятся серьезные проблемы, начиная от нервного тика и заканчивая сердечными приступами. Медики рекомендуют пополнить рацион питания витаминами группы В и магнием.- конопляное и маковое масло;- бобовые: фасоль, чечевица, горох;- семена пажитника;- семена чиа;- овсяная, гречневая и рисовая каша;- орехи;- бананы;- морская капуста;- желтки яиц;- говяжья печень;- тунец;- яблоки и сливы;-петрушка.Все эти продукты содержат максимальное количество магния и витаминов группы В, поэтому их нужно кушать и детям и взрослым.Оказывается, не так просто пополнить запас этих веществ в организме. Если печень функционирует неправильно, как и кишечник, то магний и витамины группы В попросту не будут усваиваться. Поэтому, для того чтобы помочь своей нервной системе не терять здоровые клетки врачи рекомендуют наладить обмен веществ и очистить печень, после чего можно будет начать налегать на продукты, обогащенные необходимыми веществами.Естественно, помимо включения в рацион продуктов с магнием и витаминами группы В, следует научиться успокаиваться и забывать все то, что уже произошло и оказалось в прошлом. Нервная система будет вам за это благодарна.