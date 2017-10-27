Эти продукты успокаивают нервную систему лучше таблеток

Медики подсказали, какие продукты следует включить в рацион людям с нестабильной нервной системой.

Расшатанные нервы, как принято называть подавленное состояние человека и его чрезмерную вспыльчивость, являются следствием влияния стрессов, а также недостатком определенных компонентов.

Позаботиться о своей нервной системе следует задолго до того, как появятся серьезные проблемы, начиная от нервного тика и заканчивая сердечными приступами. Медики рекомендуют пополнить рацион питания витаминами группы В и магнием.

В каких продуктах содержатся полезные для нервной системы вещества:

- конопляное и маковое масло;

- бобовые: фасоль, чечевица, горох;

- семена пажитника;

- семена чиа;

- овсяная, гречневая и рисовая каша;

- орехи;

- бананы;

- морская капуста;

- желтки яиц;

- говяжья печень;

- тунец;

- яблоки и сливы;

-петрушка.

Все эти продукты содержат максимальное количество магния и витаминов группы В, поэтому их нужно кушать и детям и взрослым.

Когда магний и витамины В не помогают?

Оказывается, не так просто пополнить запас этих веществ в организме. Если печень функционирует неправильно, как и кишечник, то магний и витамины группы В попросту не будут усваиваться. Поэтому, для того чтобы помочь своей нервной системе не терять здоровые клетки врачи рекомендуют наладить обмен веществ и очистить печень, после чего можно будет начать налегать на продукты, обогащенные необходимыми веществами.

Естественно, помимо включения в рацион продуктов с магнием и витаминами группы В, следует научиться успокаиваться и забывать все то, что уже произошло и оказалось в прошлом. Нервная система будет вам за это благодарна.
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Добавил ignat в категорию Неврология

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