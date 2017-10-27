Тату-пленка: новый вид стойкого макияжа

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На корейском рынке косметики появились новые необычные средства, которые в скором времени захватят весь мир. Теперь почти любое декоративное средство косметики будет застывать на вашем лице. После снятия пленки необходимый пигмент останется.Раньше подобное тату-пленка была лишь для губ — после ее снятия га губах остается стойкий пигмент, который держится весь день и никуда не исчезает, даже если вы решили поесть и выпить чашечку кофе.Теперь многие корейские марки выпустили подобные средства для бровей. Также уже разработана пленка-подводка и даже праймер, который застывает на лице практически «второй кожей» и создаёт очень гладкую поверхность, обеспечивающую идеальное нанесение и сцепление.