Стремление быть супермамой приводит к смерти

Психологический стресс из-за желания быть супермамой может убить женщину. Исследование показало, что представительницы прекрасного пола на 50% чаще умирают в течение года после инфаркта из-за необходимости сочетать ребенка и карьеру.Женщины значительно чаще уходят из жизни в течение года после инфаркта из-за стресса, вызванного необходимостью возвращения к нормальной жизни. Продолжавшееся 5 лет исследование показало, что у женщин риск смерти в первые 12 месяцев после инфаркта повышается на 50%, по сравнению с мужчинами.Немецкие ученые объясняют это повышенным психологическим давлением из-за необходимости совмещать работу и уход за детьми. Кроме того, ученые считают, что у женщин другие инфаркты, и они сталкиваются с ними в более позднем возрасте, что также делает их более уязвимыми.Исследователи из Технического университета Мюнхена теперь призывают пациенток, которые восстанавливаются после инфарктов, рассчитывать на 365 дней отдыха и интенсивной поддержки со стороны окружающих, не пытаясь быстро вернуться к норме. Дело в том, что в реальной жизни от женщин после инфарктов ожидают гораздо более быстрого выздоровления, чем от мужчин, поскольку именно на их плечах лежит хозяйство. В результате, дамы подвергают себя значительно более сильному стрессу.В России с инфарктами сталкивается приблизительно в два раза меньше женщин, чем мужчин. Однако статистика показывает, что женщины переносят инфаркты в более позднем возрасте. Кроме того, у них инфаркты реже вызываются сужением кровеносных сосудов, которые можно легко расширить. Чаще всего они страдают от диффузных артериальных заболеваний. В этом случае процедура местный абляции имеет меньше шансов на успех. Кроме того, женщины чаще сталкиваются с другими осложнениями вроде диабета, из-за которого гораздо сложнее вовремя засечь инфаркт.