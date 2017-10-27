5 домашних средств для очищения артерий от холестерина

Врачи тебе сказали, что у тебя повышенный холестерин? Ты не одинок, с этой проблемой сталкиваются очень многие.Ничего удивительного в этом, конечно, нет. Многие продукты и блюда, которые мы часто едим, способствуют повышению уровня холестерина в крови.К этому добавляется наш сидячий образ жизни. В результате тело расходует очень мало энергии, а лишние калории остаются в нем в виде жира и холестерина.Если уровень холестерина выходит за пределы нормы не намного, с ним вполне можно бороться с помощью домашних средств. Если же этот уровень очень высокий, придется принимать лекарства. Но и в этом случае домашние средства пригодятся. Они повысят эффективность действия лекарств.Если уровень холестерина превышает 200 мг/дл, отнесись к этому со всей серьезностью. Если в такой ситуации не принимать все необходимые меры, дело может обернуться очень серьезными проблемами со здоровьем.Это могут быть сердечные приступы, инфаркты, атеросклероз, коронарные заболевания. Как видишь, риски очень серьезные.Поэтому необходимо, чтобы ты внес необходимые изменения в свой образ жизни. Нужно переходить на диету с невысоким содержанием жиров и давать своему телу необходимую ему физическую нагрузку.Важно выбрать такой вид физической активности, который тебе по душе. Скажем, ходьба очень полезна, но если тебе скучно «просто ходить», ты, скорее всего, от нее откажешься.Поэтому выбирать нужно такую физическую активность, которую ты не бросишь. Если у тебя нет каких-то конкретных предпочтений, попробуй разные виды занятий и выбери то, которое больше тебе понравится.Овес богат клетчаткой, которая помогает бороться с избыточным холестерином. Она обволакивает молекулы холестерина и способствует его удалению из артерий.Ингредиенты1 чашка овсяных хлопьев (200 г)12 чашек воды (3 литра)1 палочка корицыПриготовлениеПоложи овсяные хлопья в чашу блендера, налей туда воды и измельчи хлопья.Оставшуюся воду налей в большую кастрюлю, положи туда перемолотые хлопья и доведи до кипения эту смесь.После пяти минут кипения сними ее с огня.Добавь в нее корицу.Профильтруй эту смесь, и получившуюся овсяную воду можно пить.Способ употребленияЕсли хочешь, можешь держать ее в холодильнике и пить до одного литра в течение дня.В этом случае тоже важно повышенное содержание в продукте клетчатки. Капустную воду приготовить так же легко, как рисовую.Ингредиенты? кочана капусты12 чашек воды (3 литра)Необходимые принадлежностиСтеклянная бутылкаПриготовлениеНагрей воду и положи туда капусту.Пусть вода закипит и капуста отваривается в течение пяти-десяти минут.После этого сними ее с огня, профильтруй отвар и перелей его в бутылку.Храни капустную воду в холодильнике и пей ее холодной.Способ употребленияКак и в предыдущем случае, можно выпивать до литра этого напитка в день.Ингредиенты8 чашек воды (2 литра)2 артишокаПриготовлениеНагрей воду и доведи ее до кипения.Положи в нее артишоки (предварительно помытые), и пусть они настаиваются 15 минут.Профильтруй напиток и охлади его в холодильнике.Способ употребленияНастой артишока можно пить в течение дня, и тоже не больше литра.Ты знаешь о пользе здоровых жиров? И о жирных кислотах Омега-3? Они уменьшают количество «плохого» холестерина и увеличивают количество «хорошего».Что касается оливкового масла, его нужно употреблять в пищу в «сыром» виде, при нагревании оно теряет свои полезные свойства.Его молекулы при этом разрушаются, а оно фактически превращается в яд (в смысле вреда для здоровья).Кроме оливкового масла хорошо включать в диету авокадо и морскую рыбу, такую как тунец или лосось.Ингредиенты3 моркови2 листа шпинатаПриготовлениеПорежь морковь на мелкие кусочки.Измельчи листья шпината.Пропусти все это через блендер (добавь туды воды, чтобы не было комков).Способ употребленияПей этот сок после каждого приема пищи. Тогда клетчатка, содержащаяся в овощах, будет лучше очищать артерии.Эти средства хорошо помогают снижать уровень в крови плохого холестерина, но не забывай о том, о чем мы говорили вначале.Чтобы артерии очищались от холестерина наилучшим образом, нужно внести в свой образ жизни определенные изменения.Но при этом будь реалистом. Скажем, если ты годами вела сидячий образ жизни и теперь решила бегать по утрам, не пытайся сразу делать часовые пробежки. Увеличивай дистанцию (и скорость бега) постепенно.Так же и с питанием. Не стоит в один момент отказываться, скажем, от мяса. Для начала откажись от слишком жирного мяса. Так, понемногу количество плохого холестерина у тебя в крови будет снижаться, а твое здоровье — улучшаться.