Врачи поделились быстродействующим рецептом от похмелья

Это средство более чем эффективно.По поводу того, как купировать мучительный похмельный синдром, можно услышать немало рекомендаций.Но ученые из Китая пришли к заключению, что лучшей в этом деле является газировка, причем конкретная, со вкусом лимона или лайма, информирует healthystyle.info.Группа исследователей из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, изучавшая особенности метаболизма этанола, протестировала ряд напитков, чтобы установить их антипохмельный потенциал, сообщил электронный журнал MIGnews.com. В этот список напитков, предположительно способных сглаживать последствия злоупотребления алкоголем и выбранных по итогам опроса, была внесена газировка с лимонным вкусом – она в ходе испытаний и проявила наиболее действенный эффектТакая газировка содержит в своем составе компоненты, которые ускоряют реакцию организма на спиртное. Убыстряя процесс усвоения, расщепления и выведения алкоголя из организма, напиток тем самым «лечит», пояснили китайские исследователи.Ученые утверждают: именно затянувшийся процесс усвоения алкоголя организмом, а не употребление алкогольного напитка самого по себе, является причиной плохого самочувствия по утрам и часто сопровождается головной болью и тошнотой – симптомами интоксикации.«Когда человек выпивает алкогольный напиток, его печень выделяет фермент алкогольдегидрогеназу, с помощью которого этанол преобразуется в ацетальдегид, что позволяет снизить количество алкоголя в крови. В результате взаимодействия ацетальдегида и другого фермента, альдегиддегидрогеназы, получается ацетат. Это вещество безвредно, однако взаимодействие ацетальдегида и ацетата вызывает тяжелый похмельный синдром», — конкретизировали специалисты.Медики объяснили: чтобы облегчить симптомы интоксикации, необходимо минимизировать концентрацию ацетальдегида в организме.По их словам, лимонная газировка (например, «Sprite»), задействует для своего усвоения такой фермент, который, включаясь в работу, понижает уровень ацетальдегида. Поэтому такая газировка и облегчает состояние «бодуна».