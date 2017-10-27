О каких проблемах расскажет запах пота

Самодиагностику своего организма можно провести с помощью множества подсказок. Это состояние волос, ногтей, а также — в буквальном смысле слова принюхавшись к запаху своего пота, говорят врачи.Потоотделение – это важнейшая часть терморегуляции организма. И легкая здоровая испарина, которая в жару покрывает все тело человека, – это признак того, что организм здоров. Но иногда система потоотделения принимает на себя дополнительные обязательства и превращается в средство выведения из организма вредных веществ – шлаков.Повышенное потоотделение возникает в том случае, если с этой функцией не справляются почки. Но здоровые почки никогда не выведут из организма то, что телу необходимо. Их задача – отфильтровать мочу и вернуть телу калий, магний, глюкозу и массу других важнейших веществ. Потовые железы, вынужденные принять на себя функции выделения, не способны отделить нужное от ненужного, все растворенные в поте вещества теряются безвозвратно.Вот почему рабочим горячих цехов рекомендована для питья подсоленная вода: необходимо пополнить запасы минеральных веществ, прежде всего – калия. Учтите этот момент, если ваша профессия связана с повышенным потоотделением, если любите тренировки «до седьмого пота» и часто посещаете сауну.А теперь – о сигналах, которые подает нам пот:Клейкий пот – сигнал о нарушении обмена веществ в организме с достаточно высокой вероятностью возникновения опухолей. На начальном этапе – доброкачественных. Но эти относительно безопасные образования, как известно, имеют свойство менять свои характеристики и нести прямую угрозу жизни.Очень неприятный, до зловония, пот свидетельствует о наличии в организме серьезных воспалительных заболеваний, которые при длительном игнорировании могут перерастать в злокачественные образования. Исключения – юноши в возрасте примерно до 19 лет. Крайне неприятный запах их пота почти всегда объясняется гормонами и невероятно бурным обменом веществ.Холодный пот – в аюрведе его называют «капповым» или легочным потом. Такой пот обычно покрывает зону декольте и голову. Это сигнал об уменьшении жизненного объема легких, наличии застойных явлений в дыхательном древе. Возможны также нарушения мозгового кровотока, в этом случае особенно обильный пот выступает на затылочной части головы.Обильное потоотделение при волнении говорит о расшатанности нервной системы. В этом случае бороться с потом с помощью дезодорантов и антиперсперантов не только бессмысленно, но и вредно. Помните, что пониженная стрессоустойчивость – прямой путь к возникновению различных психосоматических заболеваний. Примите меры для успокоения и нормальной работы нервной системы.