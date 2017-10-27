Терапевты назвали возможные осложнения ОРВИ и способы их профилактики
Сезон острых респираторных вирусных инфекций в самом разгаре, поэтому терапевты еще раз предупредили о возможных осложнениях, которые могут развиться из-за позднего обращения к доктору или же попыток вылечиться самостоятельно.
Если не лечить ОРВИ, какие осложнения могут развиться:
- воспаление бронхов и легких, такие как бронхит и пневмония;
- воспаление пазух носа: синусит, фронтит, гайморит и так далее;
- отит;
- воспаление горла, например, трахеит или ларинготрахеит;
- полирадикулоневрит, менингит и другие острые заболевания, затрагивающие центральную нервную систему;
- нарушение работы сердца и развитие миокардита.
Для того, чтобы не допустить вышеупомянутых осложнений ОРВИ, следует обратиться за медицинской помощью сразу, как только появятся первые симптомы. Все дело в том, что поставить правильный диагноз может только врач, а обычный человек запросто перепутает признаки ОРВИ с другим вирусным заболеванием и в результате назначит себе неправильное лечение, отчего как раз и развиваются осложнения.
Вспомогательные средства для лечения ОРВИ:
Яблочно-луковая каша. Вам нужно натереть яблоко и лук, смешать получившуюся кашицу с медом. Принимать это средство нужно 3-4 раза в день по одной столовой ложке, ничем не запивая.
Молоко с инжиром. Такое "лекарство" эффективно устраняет вирусы и очищает организм, а также укрепляет иммунитет. Для приготовления вам понадобится 2 шт. плодов инжира и стакан молока. Залейте в небольшой кастрюле целый имбирь молоком и томите на медленном огне около часа, затем дайте немного остыть и выпейте все молоко за один раз.
Банановое пюре. Немногим известно, что с помощью бананов можно избавиться от кашля, но на само деле это так. Возьмите банан и разомните его до консистенции пюре. Теперь налейте немного горячей кипяченой воды и размешайте, средство должно получиться довольно густым, как сметана. Кушать банановое пюре нужно 1-2 раза в день.
При возникновении первых симптомов ОРВИ не медлите с визитом к врачу, но не забывайте о необходимости надевать респираторную маску, дабы не распространять вирус и не подхватить еще какой-нибудь.
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