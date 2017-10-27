Терапевты назвали возможные осложнения ОРВИ и способы их профилактики

Заниматься самолечением врачи категорически не рекомендуют.Сезон острых респираторных вирусных инфекций в самом разгаре, поэтому терапевты еще раз предупредили о возможных осложнениях, которые могут развиться из-за позднего обращения к доктору или же попыток вылечиться самостоятельно.- воспаление бронхов и легких, такие как бронхит и пневмония;- воспаление пазух носа: синусит, фронтит, гайморит и так далее;- отит;- воспаление горла, например, трахеит или ларинготрахеит;- полирадикулоневрит, менингит и другие острые заболевания, затрагивающие центральную нервную систему;- нарушение работы сердца и развитие миокардита.Для того, чтобы не допустить вышеупомянутых осложнений ОРВИ, следует обратиться за медицинской помощью сразу, как только появятся первые симптомы. Все дело в том, что поставить правильный диагноз может только врач, а обычный человек запросто перепутает признаки ОРВИ с другим вирусным заболеванием и в результате назначит себе неправильное лечение, отчего как раз и развиваются осложнения.Вам нужно натереть яблоко и лук, смешать получившуюся кашицу с медом. Принимать это средство нужно 3-4 раза в день по одной столовой ложке, ничем не запивая.Такое "лекарство" эффективно устраняет вирусы и очищает организм, а также укрепляет иммунитет. Для приготовления вам понадобится 2 шт. плодов инжира и стакан молока. Залейте в небольшой кастрюле целый имбирь молоком и томите на медленном огне около часа, затем дайте немного остыть и выпейте все молоко за один раз.Немногим известно, что с помощью бананов можно избавиться от кашля, но на само деле это так. Возьмите банан и разомните его до консистенции пюре. Теперь налейте немного горячей кипяченой воды и размешайте, средство должно получиться довольно густым, как сметана. Кушать банановое пюре нужно 1-2 раза в день.При возникновении первых симптомов ОРВИ не медлите с визитом к врачу, но не забывайте о необходимости надевать респираторную маску, дабы не распространять вирус и не подхватить еще какой-нибудь.