Новый инструмент предскажет, как будет распространяться грипп

Каждый год ответственные лица из ведомств, отвечающих за здравоохранение в разных странах, ведут наблюдение за распространением гриппа с целью выявить, от какого штамма нужно вести вакцинацию, а также заранее узнать, где начнется вспышка заболевания. Однако насколько серьезной будет эпидемия, сказать сложно – пока люди действительно не начнут заболевать.В медицинском центре Университета Чикаго (University of Chicago Medical Center) разработали инструмент, который поможет определить, как именно будет происходить эпидемия и как быстро будет распространяться вирус. Этот инструмент – математическая модель, основанная на двух параметрах: данных о том, как распространяется вирус в настоящее время, и о том, насколько штамм этого года эволюционировал по сравнению с предыдущими годами.Ежегодно среди людей курсирует четыре штамма гриппа: H3N2, H1N1 и две B-версии. Каждый раз один из штаммов эволюционирует достаточно, чтобы иметь возможность избегать иммунной системы, но недостаточно для того, чтобы «вырасти» в совершенно новую версию вируса. Модели, которые применяются для расчета сейчас, не учитывают изменения штамма – только его распространение, поэтому они не слишком точны.В Чикаго дополнили алгоритмы этих моделей, проанализировав, как менялся вирус гриппа за прошедшие годы. Специалисты добавили в алгоритм такую переменную, как эволюционный индекс вируса. Они пояснили, что серьезные изменения в штаммах происходят каждые два-три года, и без дополнительной переменной невозможно предугадать, как и где будет расти заболеваемость.В 2002-2016 годах ученые с помощью новой модели подсчитали, сколько будет заболевших гриппом в США. Результаты совпали с официальными данными. В 2016-2017 годах этот же инструмент показал, как будет распространяться болезнь во время сезона гриппа еще до его начала.