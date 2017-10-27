3 часа сидячей работы в день сокращают жизнь на 2 года

Более трех часов сидячей работы в день сокращают продолжительность жизни человека на 2 года, утверждают ученые Пеннингтонского биомедицинского центра (Pennington Biomedical Research Center). При этом не имеет значения, тренируется ли человек и воздерживается ли от вредных привычек. А вечерний «сидячий отдых», например, просмотр телевизора более двух часов, может сократить срок жизни еще на 1,4 года.Исследование показало, что выполнения рекомендуемой нормы ежедневных физических упражнений недостаточно для того, чтобы жить долго. Рекомендации заниматься спортом хотя бы 150 минут в неделю не исключают того факта, что сидячая работа или привычка засиживаться перед телевизором и компьютером значительно сокращают продолжительность жизни.Ученые объединили седения нескольких масштабных исследований из базы данных MEDLINE, охвативших 167 тысяч человек. В расчет принимались только те люди, которые не страдали никакими хроническими заболеваниями. Оказалось, что сидячий образ жизни сокращает ее продолжительность почти так же сильно, как курение. Особенно сильно это сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.Исследователи пришли к выводу, что человек, который проводит в сидячем или лежачем положении большую часть суток сокращает свою жизнь, и при этом не имеет значения, посещает ли он спортзал и занимается ли спортом.Руководитель исследования Питер Катцмаржик советует вставать и двигаться каждый час, пользуясь любыми возможностями. Например, вставать во время разговора по телефону, вместо переписки с коллегами в другом кабинете подходить к ним для личной беседы, после каждого этапа работы делать перерыв для какой-либо физической активности - хотя бы ходьбы по коридору или, еще лучше, по лестнице. Причем перечисленные меры не являются альтернативой ежедневным физическим упражнениям.