Ученые назвали негативные последствия искусственного освещения

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Нидерландские научные специалисты провели специальное исследование, в ходе которого выяснили и назвали негативные последствия, оказываемые на живой организм искусственным освещением.Все выводы были сделаны по итогам длительного наблюдения за лабораторными мышами. Ученые лишили мышей на 24 недели естественного освещения, поместив их под искусственные лучи света. По окончанию срока наблюдения специалисты заметили значительные ухудшения в общем состоянии здоровья мышей.В частности, ученые выделили сбои в работе так называемых «часов» головного мозга грызунов. Данные изменения снизили активность мышей практически на 70%. Это привело к уменьшению мышечной массы и силы, разрушению костей, а также всевозможным воспалениям. Ученым удалось нейтрализовать все негативные последствия эксперимента, продержав мышей под естественным освещением на протяжении двух недель.