5 веществ, вызывающих привыкание и смерть мозга

Эксперты составили уникальный перечень веществ, которые могут вызывать привыкание и смерть головного мозга человека.Исследователи утверждают, что множество лекарственных препаратов, применяющихся в терапии пациентов, могут вызывать зависимость у мужчин и женщин. Дэвид Натт совместно с группой научных работников попросили экспертов из других клинических центров составить отдельный список веществ, которые способствуют развитию привыкания.Первая позиция, по мнению исследователей, отводится никотину. Именно этот компонент является самым мощным по степени привыкания. Второе место занимает кокаин. Медики утверждают, что данный наркотик мешает нормальной работе головного мозга мужчин и женщин.Третья позиция закрепилась за алкогольными напитками. Спирт оказывает негативное влияние на центральный отдел нервной системы людей. Чем больше алкоголя употребляет человек, тем выше уровень вырабатываемого допамина.Четвертое место занимает героин, который приводит к смерти. Пятая позиция закрепилась за седативными средствами, вызывающими состояние эйфории у людей.В будущем исследователи планируют реализовать дополнительные наблюдения с целью подтверждения своих гипотез.