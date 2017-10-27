Ученые назвали самые тревожные симптомы проблем с легкими

Боли в груди, длительная одышка и хронический кашель - вот несколько распространенных симптомов болезней легких. Эксперты назвали признаки, которые однозначно свидетельствуют о проблемах с респираторной системой.Длительная одышка. Вне зависимости от того, почему у вас возникает одышка - от подъема по лестнице или выполнения повседневных дел - она может быть поводом для сильного беспокойства. Особенно надо насторожиться в том случае, если вы страдаете от одышки длительное время, причем она возникает даже в состоянии покоя. Все это может быть признаком серьезных проблем с легкими. Длительная одышка сопровождает бронхит, астму, тяжелые разновидности болезней сердца и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких).Избыточное выделение слизи. Обычно мы не обращаем внимания на влажный кашель, при котором выделяется слизь. Однако если он продолжается более трех месяцев, необходимо проконсультироваться с врачом, так как этот кашель может быть симптомом проблем с легкими. Если же он также сопровождается одышкой, то речь может идти о ХОБЛ.Кровь в мокроте. Один из самых тревожных симптомов серьезных проблем с легкими. Изменения в цвете мокроты много говорят о здоровье, свидетельствуя о начале бактериальной инфекции и пневмонии, а также признаках туберкулеза и рака легких. В любом случае, вам нельзя медлить и необходимо посетить врача.Боли в груди. Не следует считать, что боль в груди всегда является лишь признаком инфаркта. Если вы столкнулись с острой стреляющей болью в груди, при которой у вас возникает одышка, кашель или насморк, то это может быть симптомом бактериальной или вирусной инфекции легких. В редких случаях данные симптомы свидетельствуют о тромбах в артериях легких, которые и заблокировали кровоток. Это легочная эмболия - смертельно опасное осложнение.Свист и хрип при дыхании. Без всякого сомнения, это симптомы снижения функционала легких, которые говорят о том, что этим органам бывает значительно сложнее дышать из-за сужения воздушных проходов или блокады артерии посторонними частицами. В большинстве случаев свисты и хрипы при дыхании связаны с различными воспалениями вроде астмы, бронхита, пневмонии, аллергическими реакциями, опухолями или другими серьезными проблемами.Хронический кашель. Последний в списке, но не по значению признак того, что ваши легкие находятся под угрозой. Кашель довольно часто сопровождает разного рода инфекции от гриппа и простуды, однако он должен исчезнуть через две-три недели после их завершения. Если же этого не происходит, и кашель продолжается более 8 недель, то стоит насторожиться. Этот симптом может свидетельствовать о различных хронических болезнях от бронхита до туберкулеза.