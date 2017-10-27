Профилактика онкозаболеваний: помоги себе сам

Ситуация на фронте борьбы с раком

Самодиагностика и контроль: внимание к своему телу

На какие части тела следует обращать внимание?

Факторы риска: вредные привычки, ожирение, хронические болезни

Онкогенные вирусы

Что я могу посоветовать?

Статистика заболеваемости раком тревожна: болезнь наступает. Можно ли снизить риск развития опухоли?С самого начала стоит немного успокоить читателя: рост показателей заболеваемости раком во многом связан с успехами медицины. Это и более совершенная диагностика, позволяющая выявлять опухоли, которые ранее могли остаться незамеченными, и большая доступность медицинской помощи. В статистику теперь попадают больные, ранее просто не добиравшиеся до врача и не имевшие возможности узнать о своем диагнозе. 500 лет назад статистика, наверное, была более успокаивающей, но это не означает, что люди не умирали от рака. Просто они не знали, что их губит.Медицина развивается, и это хорошо. Но означает ли это, что она становится всесильной? Нет, к сожалению. Болезнь удается победить не всегда, и рак по-прежнему собирает свою ежегодную скорбную жатву. Но значительный прогресс в борьбе с онкозаболеваниями отрицать невозможно.В наши дни даже 4 стадия опухоли — не приговор. А всего 4-5 лет назад такой диагноз означал скорую и неизбежную смерть. Сегодня около 12% больных выживают. Может показаться, что это совсем немного. Но это двенадцать человек из ста. Двенадцать жизней, которые совсем недавно в аналогичных условиях прервались бы.А показатели выживаемости при раннем обнаружении болезни еще оптимистичнее и приближаются к 95-97%. То есть из ста человек, обнаруживших болезнь в самом ее начале, выживают почти все.Вывод напрашивается сам, не правда ли? Необходимо сделать все, чтобы не пропустить начало развития заболевания и остановить его.От появления злокачественных новообразований не застрахован никто. Рак поражает маленьких детей и стариков, мужчин и женщин в расцвете сил, не щадит ни спортсменов, ни диванных лежебок, ни худышек, ни пышек, ни мясоедов, ни солнцеедов, ни старых дев, ни дон-жуанов. До сих пор в 5% случаев врачи не могут определить причин появления болезни.Поэтому каждый, кто заботится о своем здоровье и хочет жить долго и счастливо, должен относиться к своему телу внимательно и регулярно проводить несложную самодиагностику. При появлении тревожных симптомов не ждать, пока они станут более выраженными, а сразу, немедленно обращаться к специалисту для проведения детальных исследований.У женщин это грудь и репродуктивные органы, у мужчин — предстательная железа. Оба пола подвержены раку кожи, особенно при любви к солнечным ваннам или большом количестве родинок на теле. Часто встречается также рак легких, опухоли желудка и кишечника.Самодиагностика заключается в визуальном осмотре тела, ощупывании его и в анализе всех изменений в самочувствии. Но если первичный контроль состояния кожи и молочных желез можно осуществлять дома самостоятельно, то для профилактического обследования внутренних органов необходимо обращаться к врачу.Удобнее всего проводить осмотр своего тела раз в месяц после ванны или душа, в помещении с хорошим освещением, с помощью двух зеркал.Необходимо тщательно осмотреть кожу, включая волосистую часть головы, ногти, подошву и участки между пальцами, складки вокруг гениталий. Рак кожи часто бывает очень агрессивным и быстро развивающимся, поэтому нельзя оставлять без внимания никакие изменения, происходящие с родинками-невусами, пятнами, так же, как и появление узелков, уплотнений и припухлостей.Женщинам необходимо научиться обследовать молочные железы и не забывать делать это постоянно. Лучше всего, если маммолог при очередной диспансеризации покажет приемы самообследования. Наличие грудных имплантов — не повод отказаться от самодиагностики!Важно обращать внимание на форму и размер молочных желез, состояние кожи, внешний вид и форму соска. При пальпации молочной железы необходимо прощупывать также подмышечные лимфатические узлы.Медиками разработаны специальные программы скрининга, позволяющие обследовать население в массовом порядке. Эти программы предназначены для выявления онкозаболеваний, еще не проявивших себя какими-либо симптомами. Регулярность тех или иных исследований различна.Так, например, колоноскопию следует проходить 1 раз в 5 лет после достижения 50 лет.Женщины после 40 лет ежегодно должны проходить маммографию, в более раннем возрасте маммография не столь эффективна из-за большей плотности молочной железы, и вместо маммографии стоит проводить УЗИ.Для выявления рака шейки матки проводится цитологическое исследование мазка, выполняемое каждые 3 года.Мужчинам предлагается сдавать анализ крови на простат-специфический антиген, это можно выполнять при любом медицинском обследовании.Для выявления опухоли кишечника ежегодно стоит также сдавать анализ кала на скрытую кровь, особенно после 50 лет. Но это исследование малоспецифично, поэтому его стоит дополнить регулярным УЗИ внутренних органов. Тем более, что современные методики позволяют «видеть насквозь» даже полые органы, включая кишечник.Для раннего обнаружения рака желудка наиболее эффективна гастроскопия. Рекомендуется проводить ее каждые 3 года.Но не обязательно дожидаться плановой диспансеризации. Каждый человек может обратиться к врачу с целью проверки здоровья, если возникли подозрительные симптомы:Образование ран или язв, долго не заживающих и склонных к увеличению. Изменения в процессе мочеиспускания, частые нарушения стула: запор, понос. Появление в кале или моче необычных включений и крови. Необычные выделения из носа, ротовой полости или влагалища. Затруднение глотания. Появление на коже или под ней узелков, уплотнений, шишек. Увеличение в размере родинок и пигментных пятен, изменение их структуры, появление болезненности. Постоянный кашель или охриплость голоса. Необъяснимая потеря веса, утрата аппетита.Особенное внимание следует проявлять тем, кто входит в группы риска.Вопреки распространенному мнению, наследственность не играет решающей роли в развитии рака, хотя влияния этого фактора отрицать нельзя. В каждой клетке заложена возможность перерождения ее в злокачественную, но произойдет это или нет — зависит от совокупности многих факторов.Главную опасность представляет неправильный, нездоровый образ жизни. Риск заболеть раком значительно выше у тех, кто потакает своим вредным привычкам и пагубным пристрастиям. Это:Курение: курильщики составляют 85% всех больных раком легкого. Употребление алкогольных напитков в любых дозах. Алкоголь с 1988 года отнесен к категории канцерогенов 1 группы, то есть наиболее опасных веществ, провоцирующих и ускоряющих развитие рака. Беспорядочные незащищенные сексуальные контакты. Именно так передаются онкогенные вирусы. Злоупотребление тяжелой пищей и неправильный режим питания, ожирение, малоподвижный образ жизни. Эти факторы могут сыграть большую роль в развитии онкозаболеваний органов желудочно-кишечной системы. Отказ от своевременной медицинской помощи в лечении хронических заболеваний. Некоторые из них могут спровоцировать развитие опухоли.К хроническим заболеваниям, способным стать «стартовой площадкой» для рака, относятся:Хронический гастрит, язва желудка, инфицирование хеликобактерией, хронический эзофагит. Полипы и эрозии шейки матки, железистая гиперплазия. Железистые полипы в кишечнике и т. д.Кроме того, опасности подвергаются также те, кто слишком много находится на солнце, вынужден работать на вредных производствах или жить в экологически неблагополучном районе.Около 10% опухолей злокачественного характера развивается вследствие заражения вирусами, которые, по сути, представляют собой онкогены. Встраиваясь в клетку организма, вирус превращает ее в злокачественную, что и становится началом развития опухолевого процесса.Рак печени может быть спровоцирован вирусом гепатита В и С, рак шейки матки чаще развивается при заражении некоторыми штаммами вируса папилломы, а вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может стать причиной появления лимфом, саркомы Капоши и других злокачественных новообразований в различных органах.Вирусы эти могут передаваться от человека к человеку половым путем или через кровь. Но даже в этом случае вирусная инфекция сама по себе редко становится причиной развития опухоли. Как правило, рак развивается под действием совокупности факторов, и это происходит в течение довольно длительного времени. Что повышает шансы на раннее обнаружение заболевания и своевременное начало лечения.Если возникают какие-либо сомнения, не следует тянуть и ждать, пока симптомы проявятся сильнее. Врач и современные методы диагностики лучше справятся с задачей выявления болезни. Записывайтесь на прием и не опасайтесь диагноза: известный враг лучше незнания.Помните: По статистике, смертность от рака молочной железы снизилась вдвое после того, как женщины стали регулярно проходить маммографию. Жидкостная цитология позволила снизить смертность от рака шейки матки на 80%. Разумеется, среди тех, кто это обследование проходил. Регулярный анализ кала на скрытую кровь на 15% снижает риск безвременно и неприятно покинуть этот мир от рака прямой или толстой кишки. Если его сдавать. Комментарий экспертаУильям Ричард Долл, исследователь рака, врач, специалист по медицинской статистике. ВеликобританияРак — сложный процесс, в запуске которого «виновны» многие факторы. Какое именно сочетание приведет к запуску процесса перерождения, предсказать с точностью невозможно. Тем более, что большинство опухолевых процессов протекают годами и даже десятилетиями, прежде чем проявиться клиническими симптомами.Мы проводили многолетние исследования, выявляя различные факторы риска и степень их значимости. В результате получили следующие результаты:Главная роль в запуске болезни принадлежит неправильному питанию и курению. На их долю приходится более 30% случаев заболевания раком — на каждый из факторов. Еще 10% злокачественных опухолей вызваны действием онкогенных вирусов. На долю вредных условий труда и загрязнения окружающей среды приходится около 6% в совокупности. В 3% заболеваний виновен алкоголь. Наследственные факторы играют преимущественную роль в 2% случаев. Столько же приходится на долю ультрафиолета и ионизирующего излучения. В 5% случаев причина остается неизвестной.В целом более 80% опухолей вызваны не самым здоровым образом жизни и воздействием со стороны внешней среды.На статистику излечения влияет, главным образом, плохая осведомленность населения об онкологических заболеваниях и их симптомах. Люди боятся узнать о болезни, словно рака не существует, если они его игнорируют. Канцерофобия мешает своевременно проходить обследования, выявлять болезнь на ранних стадиях и начинать лечение тогда, когда оно наиболее эффективно.Вести рациональный образ жизни. Не переедать, максимально разнообразить свой рацион овощами, снизить долю красного мяса, жареных и копченых продуктов. Нормально спать. Больше двигаться. И обязательно регулярно обследоваться у своего врача, в том числе и для лечения имеющихся хронических заболеваний.