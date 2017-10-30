Зубные процедуры, которые помогут скрыть возраст

Что делать в кабинете у стоматолога? Плазмолифтинг десен, пептиды для полости рта: шутка или реальные процедуры у стоматолога? Сегодня врач клиники Лаборатория улыбок «Монополия» продолжит свой рассказ и прояснит, что делать, если проблемы все же случились и пришлось обратиться к доктору.Посещать стоматолога необходимо не реже 1 раза в полгода. Во-первых, это необходимо для контроля состояния зубов и своевременного начала лечения. Если ходить к стоматологу реже, то можно запустить заболевание, лечение займет больше времени, доставит массу дискомфорта и потребует серьезных финансовых вложений. Во-вторых, важно каждые 6 месяцев проводить профессиональную чистку зубов в кресле у стоматолога. Почему? Как бы тщательно мы ни ухаживали за зубами, часть налета остается в промежутках между зубами и под десной — вычистить такой налет обычной щеткой невозможно. А под действием слюны налет минерализуется, уплотняется и образует зубной камень. Камень же, в свою очередь, провоцирует воспаление десен, кровоточивость и появление неприятного запаха изо рта.Ультразвуковая чистка. Стоматолог с помощью специального инструмента удаляет зубной камень. За счет микровибраций наконечника камень отделяется от поверхности зуба и удаляется. Форма наконечника позволяет убрать камень из-под десны, не травмируя ее.Чистка профессиональным порошком Air Flow. Порошок вместе с очищенной и подготовленной водой подается в наконечник под давлением в виде суспензии. Стоматолог аккуратно очищает поверхность зубов, а также вымывает остатки зубного камня после ультразвуковой чистки.Полировка профессиональными пастами. Это важный этап чистки: после Air Flow эмаль открыта, важно запечатать ее с помощью специальной полировочной насадки и пасты. Кроме того, полировка делает эмаль сияющей и появляется тот самый эффект «видимой чистоты».Укрепление эмали фтором. Финальный этап — укрепляющая терапия. Для этого используется специальный состав, содержащий активный фтор. Состав наносится на капы, а капы крепятся на зубы на 30-40 секунд. В некоторых случаях этот этап опускается. Например, при флюорозе. Это заболевание зубов, выражающееся в белесых или желтоватых полосах на зубах, возникающее в результате избытка фтора в организме.Покрытие пептидами. Наверняка вы замечали, что у пожилых людей, да и у заядлых курильщиков зубы не только некрасивого желто-коричневого цвета, но и как будто покрыты сеточкой микротрещин. Аналогичный эффект можно заметить на старых картинах. Появлению таких трещин способствует курение, употребление излишне горячих напитков или контрастных по температуре блюд, например, кофе с мороженым. Для того чтобы сохранить целостность эмали и вернуть ей прочность, стоматологи используют одну из новых разработок — пептидные комплексы для эмали. Пептиды состоят из двух компонентов: первый очищает поверхность и подготавливает зуб к воздействию активного вещества, а второй компонент запечатывает микропоры и трещины, восстанавливая целостность структуры эмали. Также пептиды могут быть полезны в случае, если на поверхности зубов появляются белесые пятна. Такими чудесными свойствами обладает швейцарский пептид INNODENT.Процедура «Вектор» Если у вас кровоточат десны или появился неприятный запах изо рта, то в качестве лечебной процедуры вам могут назначить лечение с помощью аппарата «Вектор». Это ультразвуковой прибор, который позволяет врачу устранить микробную пленку между десной и поверхностью зуба. После этой процедуры отечность и кровоточивость значительно снижаются или исчезают вовсе. Большинство пациентов отмечают улучшение уже на 2-3 день после процедуры, а полное восстановление проходит в течение недели. Кстати, «Вектор» является одним из немногих профилактических средств при пародонтите.Идеальная улыбка — это не только ровные и белоснежные зубы, но и здоровые десны: гладкие, розовые с идеальными краями. Причин воспаления десен может быть несколько: неправильная гигиена, микротравмы, некачественно выполненные манипуляции стоматолога. Тем не менее, есть возможность вернуть деснам здоровье и красоту. Для этого активно используется дентальный плазмолифтинг. Делается он аналогично привычной косметической процедуре: врач делает забор крови в специальную стерильную пробирку, затем в центрифуге выделяется плазма, которую врач использует для микроуколов в околодесневой зоне. Это помогает усилить микроциркуляцию крови, повысить местный иммунитет и восстановить поверхность десны. После проведения полного курса (от 4 до 10 процедур) десна станет гладкой и розовой, а контур десны — четким.Как ни странно, возраст выдают не только морщины и второй подбородок. Зубы тоже многое говорят о возрасте. Так, некрасивый желтоватый цвет, микротрещины эмали, зубной камень и воспаленные десны добавляют 5-7, а то и сразу 10 лет. Для того чтобы избавиться от столь неприятных «симптомов» возраста, можно использовать специальную программу Antiage. Она включает в себя более деликатную чистку зубов на основе термальной воды, обогащенной витаминами и минералами. Также в эту программу уже включено покрытие пептидами, витаминные маски для десен и реминерализующие гели для укрепления зубов. И для поддержания эффекта в домашних условиях — специальная трехкомпонентная система для ежедневного ухода за зубами.