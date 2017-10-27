6 привычек, которые портят кожу под глазами

Самые первые предательские морщинки, как правило, появляются в области глаз. Косметологи из Франции назвали 6 привычек, из-за которых наши глаза выглядят более старыми.Кожа под глазами является очень тонкой, и если тереть слишком усердно, то это приведет к появлению морщин и глубоких линий. Немногие знают о том, что область под глазами постоянно движется, ведь мы моргаем около 10 000 раз в день. Не пытайтесь растирать эту кожу в неправильном направлении, а при удалении макияжа необходимо совершать движения от внутреннего угла глаза к внешнему, но не наоборот, то есть по часовой стрелке.Отшелушивающий скраб хорошо подходит для кожи, но не стоит использовать его для обработки зоны под глазами. Как уже было сказано выше, кожа является достаточно тонкой, и скраб может вызвать множество микротрещин. Повреждённые мелкие кровеносные сосуды вызывают проблемы вроде темных кругов под глазами.Густые кустистые брови - это признак хорошего здоровья, молодости и красоты. А вот тонкие брови, которые ещё когда-то считались модными, говорят о старении. Влияйте на свои брови с помощью хорошего карандаша для того, чтобы заполнять неприятные проплешинки, используйте массаж и качественное касторовое масло каждую ночь.Иногда форма бровей уже старит человека. Особенно, если они, что называется, прогибаются вниз и опадают, что создает визуальное ощущение мешковатых глаз. В этом случае на помощь может прийти грамотное выщипывание бровей для обретения желанной формы.Если вы не получаете достаточного количества сна, это отразится под глазами в виде темных кругов, связанных с плохой циркуляцией крови в этой зоне. Чем темнее круги под глазами, тем старше вы выглядите.. Это одна из главных косметологических ошибок. Поскольку кожа под глазами очень деликатна, регулярное использование крема должно быть оправданным. Наносите только тот крем, который предназначен исключительно для зоны глаз, но не втирайте его слишком сильно.