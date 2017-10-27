Названы женские привычки, раздражающие мужчин

Часто девушки ведут себя в отношениях не так идеально, как им кажется. У многих имеются правила и привычки, которые раздражают мужчин, а в некоторых случаях и вовсе могут угрожать союзу двух влюбленных.Многие девушки в надежде наказать своего партнера просто отказывают ему в сексе определенное время. Вот только у самих парней это вызывает не раскаяние, а скорее агрессию, а также возрастает вероятность того, что благоверный в итоге начнет ходить налево.Еще один весьма популярный способ манипуляции со стороны женщин, который, как им кажется, работает безотказно. На деле же опросы показали, что мужчин трудно растрогать постоянными слезами по поводу и без, и лучше не пытаться использовать такой «инструмент» для достижения цели.Сейчас девушки предпочитают самостоятельно вкручивать лампочки и даже чинить краны, если нужно. Вот только мужчин это очень ранит, они ощущают себя бесполезными и могут закрываться от партнера. Лучше хотя бы иногда просить возлюбленного о помощи.Многие девушки привыкли составлять целый календарь памятных событий, которые не столь уж значимы, если размышлять логически. Так, они требуют, чтобы благоверный помнил, когда они впервые пошли в кино, взялись за руку или сказали друг другу «Я люблю тебя». В глазах мужчины такие вещи не имеют большого значения, и вовсе не потому что они не дорожат отношениями, а потому что их восприятие отличается от женского. Обижаться в таком случае весьма нелепо.Весьма глупое оправдание, которое, впрочем, почему-то любят использовать дамы, чтобы оправдать какие-то свои глупые поступки. Такое еще применимо, когда девушка, к примеру, не может самостоятельно прибить полку, но не когда необходимо отвечать за собственные действия.Конечно, мужчинам по душе, когда дама сердца он них заботится. Но во всем следует знать меру, и не стоит вести себя как «мамочка». Не нужно названивать ему каждые полчаса, едва ли не кормить парня с ложечки или требовать, чтобы он надел шапку. От такого внимания иногда становится не по себе.Безусловно, каждая девушка желает выглядеть привлекательно в любой ситуации. Вот только это не значит, что каждый день нужно выходить за пределы дома на высоких каблуках и в мини-юбке. Гуляя с вами по парку, мужчина не хочет постоянно слушать жалобы на то, как вам неудобно, ждать, пока вы отдохнете от утомительной ходьбы, и т.д. Даже удобная одежда и обувь может быть красивой и отлично подчеркивать образ.Многие дамы любят «наводить порядок» в вещах мужчины, считая, что у него на рабочем месте или в гараже постоянный бардак. Вот только в таком беспорядке парню куда легче найти нужную вещь, поскольку он уже привык к тому, где и что «валяется».