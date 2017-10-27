Ученые рассказали, к чему могут привести ежедневные походы в сауну

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Особенно эта информация будет полезна гипертоникам.Ученые из Финляндии потратили более двадцати лет на исследование, в ходе которого пытались обнаружить взаимосвязь между посещением сауны и состоянием здоровья человека.Очень многие люди заблуждаются, когда думают, что гипертоникам и тем, кто в группе риска этого заболевания, категорически нельзя ходить в сауну. На самом деле, частое посещение парилки благотворно влияет на сосуды и даже снижает артериальное давление.Ученые в течение 22 лет наблюдали за состоянием здоровья более полутора тысяч участников эксперимента, которые в возрасте 35-50 лет согласились принять участие в исследовании и уже на тот момент имели повышенное давление в пределах 140/90 мм рт. ст.. Все они были разделены на три группы: в первой - участники ходили в сауну 1 раз в 7 дней, во второй - 2 раза в неделю, в третьей - каждый день.По окончанию исследования ученые предложили всем участникам пройти полное медицинское обследование, в результате чего обнаружили, что риск гипертонии у людей, посещающих сауну ежедневно снизился аж на 46%, а у тех, кто ходил париться 2 раза в 7 дней - на 24%.Из 1600 с лишним участников данного исследования только 15% стали гипертониками за прошедшие 22 года, пока длился эксперимент. У всех остальных в зависимости от частоты посещения сауны артериальное давление оставалось в норме и потенциальная гипертония отступила на задний план.- заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркты и инсульты;- ожирение;- болезни дыхательных органов;- простудные заболевания;- проблемы с кожей и волосами.Конечно же, сауна - недешевое удовольствие, требующее еще и приличных временных затрат, поэтому позволить себе ее посещать ежедневно могут немногие. Но ученые утверждают, что даже 1-2 раза в неделю благоприятно отразится на здоровье и самочувствии человека, поэтому при возможности - не упускайте свой шанс стать обладателем крепкого здоровья.