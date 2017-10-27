Эти комнатные растения могут существенно улучшить ваше здоровье

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Ученые NASA обнаружили, что некоторые виды растений в вашем доме могут уберечь вас от болезни.Хотя о преимуществах растений в помещение давно рассказывают экспертами, сейчас ученые определили, что они могут даже предотвратить бессонницу и улучшить ваше общее здоровье.Ученые объясняют это тем, что растения помогают снизить стресс, беспокойство и поглощают вещества, которые загрязняют воздух.Первое из таких комнатных растений Арека. Как утверждают исследователи, она идеально подходит для тех, кто подвержен простудным заболеваниям, так как растение выпускает воду в воздухе облегчает дыхание, особенно ночью.Также Алоэ Вера и Английский плющ обладают способностью очищать воздух.Наиболее неприхотливое комнатное растение, которое хорошо растет в условиях слабого освещения и очищает воздух – Аглаонема. А Финик Робелена прекрасно удаляет из воздуха загрязнители, такие, как ксилол – химическое вещество, которое встречается во многих средствах очистки и лакахДля тех, кто борется аллергией на пыль, лучшим выбором является Хлорофитум хохлатый, поскольку это растение удаляет токсины из воздуха всего за два дня.Еще одна альтернатива очистить воздух – прекрасная лилия Спатифиллум, которая поглощает споры плесени через листья.