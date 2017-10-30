Женщины чаще мужчин умирают в течение года после инфаркта
Сотрудники Мюнхенского технического университета проанализировали данные 4100 человек. Ученые установили: женщины в 1,5 раза чаще мужчин умирали в течение года после сердечного приступа. Никаких других гендерных различий специалисты не нашли. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты.
По словам ученых, женщины обычно сталкиваются с инфарктами в пожилом возрасте и нередко имеют сопутствующие заболевания. К тому же, у женщин инфаркты чаще случаются из-за диффузной коронарной недостаточности, а не из-за сужения сосудов, которые можно легко расширить.
Еще у представительниц прекрасного пола часто имеются другие проблем со здоровьем, к примеру, диабет. И у них выше вероятность возникновения необычных симптомов инфаркта, таких как боль в спине, челюсти и тошнота. Это может затруднять постановку диагноза.
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