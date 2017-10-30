Женщины чаще мужчин умирают в течение года после инфаркта

Новое исследование показало, что у женщин риск смерти в течение года после сердечного приступа повышен на 50%. Возможно, дело в стрессе, который эти женщины испытывают из-за необходимости совмещать работу с воспитанием детей. Кроме того, у женщин инфаркты, как правило, не такие, как у мужчин, и они случаются в более позднем возрасте, пишет The Daily Mail.Сотрудники Мюнхенского технического университета проанализировали данные 4100 человек. Ученые установили: женщины в 1,5 раза чаще мужчин умирали в течение года после сердечного приступа. Никаких других гендерных различий специалисты не нашли. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты.По словам ученых, женщины обычно сталкиваются с инфарктами в пожилом возрасте и нередко имеют сопутствующие заболевания. К тому же, у женщин инфаркты чаще случаются из-за диффузной коронарной недостаточности, а не из-за сужения сосудов, которые можно легко расширить.Еще у представительниц прекрасного пола часто имеются другие проблем со здоровьем, к примеру, диабет. И у них выше вероятность возникновения необычных симптомов инфаркта, таких как боль в спине, челюсти и тошнота. Это может затруднять постановку диагноза.