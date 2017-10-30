Инсульт провоцирует развитие сердечной недостаточности
Исследование показало: в течение 8 недель после инсульта у участников резко ухудшалась сердечная деятельность. В частности, страдала насосная функция сердца. Специалистам удалось разработать стратегию профилактики сердечной недостаточности у таких пациентов.
Сейчас стратегия проходит клинические испытания. Она заключается во введении пациентам метопролола - ?1-адреноблокатора. Этот препарат снижает уровень симпатической активации и положительно влияет на работу сердца.
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