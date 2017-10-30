Инсульт провоцирует развитие сердечной недостаточности

Давно известно, что люди с сердечной недостаточностью склонны к инсульту. Теперь специалисты из Германии доказали: существует и обратная связь. Так, у людей, перенесших инсульт, впоследствии нередко развивается сердечная недостаточность.Исследование показало: в течение 8 недель после инсульта у участников резко ухудшалась сердечная деятельность. В частности, страдала насосная функция сердца. Специалистам удалось разработать стратегию профилактики сердечной недостаточности у таких пациентов.Сейчас стратегия проходит клинические испытания. Она заключается во введении пациентам метопролола - ?1-адреноблокатора. Этот препарат снижает уровень симпатической активации и положительно влияет на работу сердца.