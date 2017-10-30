Жиросжигающая диета: потеря веса за неделю от 4 кг

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С помощью этой диеты можно избавиться от жировых накоплений, а не жидкости.Большинство диет обладают эффективностью, но худеющий теряет в основном жидкость, поэтому после 1-2 недель диетического питания сброшенные килограммы возвращаются назад. Поэтому диетологи разработали новую диету, которая воздействует именно на жировые клетки и позволяет сохранить результат похудения надолго.- сократить количество потребляемых крахмалистых углеводов;- отказаться от сахара;- пить не менее трех литров воды в день;- завтрак должен состояться в первые два часа после того, как человек проснулся;- обязательно 4 раза за день садиться за стол, чтобы покушать.Диетологи рекомендуют на завтрак употреблять белковые продукты: творог, яйца, вареное нежирное мясо, йогурт, молоко, твердый сыр с низким содержанием жира; орехи, рыбу или морепродукты. Также, обязательно съедать порцию фруктов либо овощей из этого списка: цитрусовые, яблоки, груши, клубника, вишня, сухофрукты и все некрахмалистые овощи, то есть картошка и бобовые под запретом. Выбираете по одному продукту из списков разрешенных и завтракаете ими.Обед должен включать в себя белковые продукты, фрукты, овощи и углеводы. Разрешенные белки и фрукты с овощами перечислены в меню завтрака, а вот углеводные продукты можно взять из этого списка: цельнозерновой или ржаной хлеб, рисовая или гречневая каши, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.Полдник такой же, как и обед, то есть белки, углеводы и фрукты, овощи. Но при этом он должен состоять из другого набора продуктов (чтобы не приедались одни и те же), а также следует в два раза сократить объем пищи.Вечером можно кушать продукты из тех же списков, что разрешены для завтрака. Получится, что ужин будет состоять из порции белковой пищи и 1 фрукта или овоща.