Жиросжигающая диета: потеря веса за неделю от 4 кг

С помощью этой диеты можно избавиться от жировых накоплений, а не жидкости.

Большинство диет обладают эффективностью, но худеющий теряет в основном жидкость, поэтому после 1-2 недель диетического питания сброшенные килограммы возвращаются назад. Поэтому диетологи разработали новую диету, которая воздействует именно на жировые клетки и позволяет сохранить результат похудения надолго.

Правила жиросжигающей диеты:

- сократить количество потребляемых крахмалистых углеводов;

- отказаться от сахара;

- пить не менее трех литров воды в день;

- завтрак должен состояться в первые два часа после того, как человек проснулся;

- обязательно 4 раза за день садиться за стол, чтобы покушать.

Завтрак на жиросжигающей диете

Диетологи рекомендуют на завтрак употреблять белковые продукты: творог, яйца, вареное нежирное мясо, йогурт, молоко, твердый сыр с низким содержанием жира; орехи, рыбу или морепродукты. Также, обязательно съедать порцию фруктов либо овощей из этого списка: цитрусовые, яблоки, груши, клубника, вишня, сухофрукты и все некрахмалистые овощи, то есть картошка и бобовые под запретом. Выбираете по одному продукту из списков разрешенных и завтракаете ими.

Обед на жиросжигающей диете

Обед должен включать в себя белковые продукты, фрукты, овощи и углеводы. Разрешенные белки и фрукты с овощами перечислены в меню завтрака, а вот углеводные продукты можно взять из этого списка: цельнозерновой или ржаной хлеб, рисовая или гречневая каши, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.

Полдник на жиросжигающей диете

Полдник такой же, как и обед, то есть белки, углеводы и фрукты, овощи. Но при этом он должен состоять из другого набора продуктов (чтобы не приедались одни и те же), а также следует в два раза сократить объем пищи.

Ужин на жиросжигающей диете

Вечером можно кушать продукты из тех же списков, что разрешены для завтрака. Получится, что ужин будет состоять из порции белковой пищи и 1 фрукта или овоща.

Строго соблюдая правила жиросжигающей диеты, вам удастся избавиться от нескольких килограммов жира всего за одну неделю.
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Добавил stefan в категорию Разное

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