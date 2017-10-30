Ученые обнаружили, что люди чаще теряют волосы летом и осенью
Исследование, проводимое на протяжении 12 лет с использованием данных Google, подтверждает подозрения женщин, согласно которым летние и осенние сезоны связаны с наибольшей потерей волос. В то время как в солнечные месяцы волосы на голове защищают нас от перегрева, когда жара начинает уменьшаться, волосы начинают выпадать, так как они больше не должны служить защитным щитом. Во всех восьми странах, проанализированных в исследовании за период с 2004 по 2016 годы, лето и осень были связаны с наибольшим количеством выпадающих волос. При этом отмечается, что самая низкая потеря волос наблюдалась весной.
Работа специалистов впервые продемонстрировала точные результаты, касающиеся сезонного выпадения волос. Предыдущие испытания часто не имели больших размеров выборки и были ограничены лишь небольшими географическими местоположениями.
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