Лакричные конфеты могут спровоцировать судороги

После недавнего инцидента медицинские специалисты из Италии рекомендуют производителям сладостей из солодки указывать дневной лимит на упаковке своих продуктов.Дело в том, что на днях 10-летний мальчик существенно пострадал от этого лакомства: ребенка госпитализировали с судорогами, и врачам пришлось потрудиться, чтобы понять их причину. Ею оказались 20 лакричных конфет, которые маленький пациент съедал каждый день на протяжении четырех месяцев!После первых же приступов родители принесли ребенка в больницу в Болонье. Там у него случилось более трех приступов в течение нескольких часов, а сам мальчик жаловался врачам на страшную головную боль. Доктора не могли понять причину случившемуся, пока не заметили, что зубы ребенка были окрашены черным… После расспросов они обнаружили виновника – им оказалась «диета» на лакричных конфетах.Корень солодки, из которых производят лакричные конфеты, содержит активный ингредиент под названием глицирризиновая кислота. В высоких дозах этот компонент может спровоцировать повышенное артериальное давление и гипертонию. В данном случае давление у ребенка поднялось настолько, что у него развился так называемый обратимый синдром энцефалопатии.