7 привычек, от которых следует немедленно избавиться

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Привычка – вторая натура. И она оказывает на нас настолько сильное влияние, что задает тон всей нашей жизни.Всего несколько привычек – и жизнь становится либо проще, либо намного сложнее. И вот семь привычек, которые быстрее всего ведут к ощущению несчастья – избавьтесь от них и вы почувствуете утроенный прилив сил и энергии.Все всегда сложно, если ты – перфекционист. Такому человеку очень сложно достичь состояния счастья, потому что даже путь достижения должен быть идеальным. Всегда найдется тот, кто в понимании перфекциониста все равно в чем-то лучше – дом, квартира, карьера, семья, прическа. Моменты счастья для такого человека очень мимолетны и редки – только тогда, когда он почувствовал, что выполнил что-то идеально, и до тех пор, пока не увидел, что кто-то сделал это еще лучше.Человек — существо социальное. Мы не можем полностью отречься от других людей и жить отшельниками, никого и ничего не слушая. Те, с кем мы общаемся, оказывают на нас достаточно большое влияние. Как можно быть счастливым, если вокруг тебя постоянно говорят, что жизнь – штука ужасная и большей частью несправедливая и жестокая? Для некоторых такие мысли и мнения являются преобладающими и касаются абсолютно всего. Таких собеседников лучше избегать и исключить этот информационный шум из своего поля. Если же это ваш внутренний голос, тогда придется серьезно поработать над собой.Правило «здесь и сейчас» знают все. Сосредотачиваясь на мыслях о будущем или прошлом, мы теряем ощущения момента, который происходит в самом важном времени – «сейчас». Нас чаще зацикливает на чем-то негативном, и гораздо реже мы вспоминаем приятные моменты. Мы мусолим мысли о том, почему у нас что-то не получилось, почему нам отказали, почему мы не сделали правильно. Старые обиды, неудачи – все это откусывает смачный кусок от нашего ощущения счастья «здесь и сейчас». Для всего есть свое время – погрустили, проанализировали, сделали выводы и двигаемся вперед.У кого-то всегда что-то лучше, даже если в остальных аспектах жизни может быть гораздо хуже, чем у вас. В целом, постоянное сравнение себя с кем-то – ужасная привычка. И чем чаще в сравнениях вы оказывались лучше, тем больнее будет, если кто-то окажется лучше вас.Далеко ходить не надо – постойте в очереди, где много пенсионеров и тетушек предпенсионного возраста, которые черпают основные новости из TВ-передач и радио. Все разговоры о том, что вокруг постоянно воруют, убивают, увольняют с работы и «лучшие» друзья уводят из-под носа чужих мужей и жен. Затем стандартно следует монолог на тему «При СССР такого не было». Бабушка в этом живет каждый день, и эти новости для нее и являются жизнью. Точно так же, как для ее бабушки молодежь «при СССР» стала безнравственной, и так до начала сотворения мира.Перед тем, как что-то сделать, вы всегда думаете: «А что люди подумают (скажут)?». Вам может казаться, что вы находитесь в центре внимания многих людей, и нарушением стандартных границ поведения вы запустите механизм осуждения. Если вы и пытаетесь сделать что-то новое, то делаете это тайком от общества. Постоянная оглядка назад и косой взгляд на окружающих явно мешает личному развитию и, соответственно, счастью.Жизнь – штука интересная и при этом невероятно сложная. Но самое интересное состоит в том, что большинство всех сложностей и «непреодолимых» преград мы создаем себе сами.