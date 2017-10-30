4 правила разумного питания

Одним из секретов хорошего самочувствия известная актриса Кейт Хадсон называет здоровое питание. По ее мнению, оно базируется на четырех правилах.«Хорошее питание – один из важнейших факторов для поддержания связи с телом, – пишет Кейт Хадсон. – Чем более чистой и цельной (близкой к естественному состоянию) пищей мы питаемся, тем лучше работает наше тело». Актриса признается, что по личному опыту поняла: во время долгих путешествий или съемок, когда режим питания нарушается, она постоянно чувствует себя уставшей и разбитой и страдает от головной боли.Кейт Хадсон советует вести дневник питания, чтобы следить за количеством и качеством съеденного. Поначалу это может вызвать определенные сложности, но уже через пару недель входит в привычку.«Изменение режима питания сделает вас более уверенными в себе и укрепит ваши интуитивные отношения с телом, которые так важны для того, чтобы жить в атмосфере доброжелательности, любви и радости. Это не просто очередной модный тренд! Избавившись от «плохой» еды в рационе и пополнив в теле запасы того, в чем оно нуждается, вы поможете восстановить естественные сигналы. После еды вы снова будете чувствовать себя сытыми и больше не будете страдать от перепадов настроения, которые случаются, когда тело бомбардируют «мусорной» едой», – пишет Кейт Хадсон.Подход актрисы к правильному питанию базируется на четырех правилах.Основой вашего рациона должны стать фрукты, овощи и цельнозерновые культуры. Кроме того, актриса призывает отказаться от переработанной еды, заменив ее цельной. Переработанная пища более калорийна, содержит опасные добавки и дает организму меньше полезных веществ. Нашему телу нужны четыре основных группы питательных веществ (белки, углеводы, жиры и пищевые волокна), но источники этих веществ тоже важны.Чтобы сделать разумный выбор, нужно придерживаться следующих правил:Ешьте разнообразную пищу. Включайте в рацион овощи и фрукты разных цветов – они содержат разные минералы, витамины и волокна. Разнообразными должны быть и источники белка. Не нужно налегать только на курицу или телятину, добавьте в рацион грибы, фасоль, баранину и тофу.Употребляйте местные продукты в соответствии с временем года. Лучше покупать их на рынке или в фермерском магазине: есть шанс, что они были обработаны меньшим количеством пестицидов и консервантов, а главное – сохранили больше питательных веществ.Налегайте на овощи. Американцы предпочитают мясо, однако овощи и злаки, богатые клетчаткой, насыщают лучше. При этом совсем отказываться от рыбы, мяса или птицы не нужно.Пейте больше воды. В сочетании со свежей, цельной пищей вода поможет вам чувствовать себя бодрее и энергичнее. 8-9 стаканов в день – это необходимый минимум. Травяной чай тоже считается, а вот газировку, энергетики и кофе с сиропом нужно исключить. Алкоголь тоже нужно свети к минимуму.Не обязательно каждый раз перед едой брать калькулятор и вычислять количество калорий. «Вы постепенно привыкнете определять на глаз, от какого количества пищи получаете удовольствие, – пишет Кейт Хадсон. – Если порция в ресторане кажется вам слишком большой, не надо съедать ее всю, особенно когда вы уже не голодны».И еще несколько практических правил:Белки – достаточно порции размером с ладонь.Крахмалистые углеводы (рис, макароны, картофель) – порция размером с кулак.Цельные злаки – порция размером с два кулака.Фрукты и овощи – порция размером с две ладони.Жиры (оливковое масло, авокадо, арахисовое масло) – порция размером с два больших пальца.Примечание: один основной прием пищи – это одна порция. Если вы едите курицу с овощами, то курицы должно быть с пол-ладони, а овощей – с ладонь.Споры о том, как часто можно и нужно есть, ведутся уже долгие годы. Классическая диетология советует делать это три раза в день, современные специалисты рекомендуют добавлять еще два перекуса, чтобы поддерживать нужный баланс сахара в крови. Конечно, каждый организм индивидуален. Кейт Хадсон делится привычками, которые оказались оптимальными лично для нее.Завтракайте максимум через полчаса после того, как встали с постели.Через четыре часа после завтрака можно пообедать, а вечером обязательно поужинать. Дополнительно можно дважды слегка перекусить смесью орехов и сухофруктов, свежими овощами или крекерами без глютена.Последний прием пищи – не менее чем за два часа до сна.Не ешьте бездумно, смотря телевизор или читая что-то в интернете.Очень важно поддерживать правильный кислотно-щелочной баланс организма (pH): чтобы мы чувствовали себя хорошо, pH должен оставаться слегка щелочным. Проблема в том, что большинство переработанных продуктов и некоторые цельные вызывают сильную кислотную реакцию. Поэтому так важно есть больше щелочной пищи и меньше кислотной.Щелочь в организме формирует большинство фруктов, овощей, трав, орехов, семян, а также травяные чаи. Кислоту формирует большинство злаков, бобовых, мясных, молочных продуктов, а также фастфуд и переработанная пища.Когда мы едим кислотную пищу, организму приходится прикладывать немало усилий, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. Для этого в кровь выпускаются щелочные минералы – кальций, фосфор и магний. Если щелочной пищи недостаточно, телу приходится забирать их у костей, зубов и внутренних органов. Это приводит к снижению иммунитета, хронической усталости, хрупкости зубов и костей. Правильное соотношение кислотной и щелочной пищи должно быть 20-40% к 80-60%.Кажется, что эти советы слишком сложны, чтобы им следовать? Может, и так, однако на другой чаше весов – ваши здоровье, продуктивность и качество жизни. Что перевесит – решать вам.