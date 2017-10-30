Стало известно, от каких болезней может защитить домашняя собака
Ученые из США установили, что присутствие собаки в доме снижает риск возникновения экземы и развития астмы у младенцев.
Соответствующие доклады представлены на конгрессе Американской ассоциации изучения аллергии, астмы и иммунологии.
Специалисты проанализировали уровень заболеваемости аллергической экземой у детей, чьи матери во время беременности проводили с домашними собаками как минимум час в день. Оказалось, что в этом случае высыпания у новорожденных появлялись значительно реже. Однако положительный эффект по мере взросления ребенка снижался и к десяти годам сходил на нет.
Ученые также выяснили, что присутствие четвероногих в доме смягчает специфические симптомы у детей с аллергической астмой.
Основную роль здесь играют бактерии, носителями которых являются питомцы. Авторы доклада, однако, предупреждают, что положительный эффект не распространяется на тех, кто страдает от аллергии на собак.
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