Стало известно, от каких болезней может защитить домашняя собака

Ученые выяснили, что присутствие собаки смягчает симптомы у детей с аллергической астмойУченые из США установили, что присутствие собаки в доме снижает риск возникновения экземы и развития астмы у младенцев.Соответствующие доклады представлены на конгрессе Американской ассоциации изучения аллергии, астмы и иммунологии.Специалисты проанализировали уровень заболеваемости аллергической экземой у детей, чьи матери во время беременности проводили с домашними собаками как минимум час в день. Оказалось, что в этом случае высыпания у новорожденных появлялись значительно реже. Однако положительный эффект по мере взросления ребенка снижался и к десяти годам сходил на нет.Ученые также выяснили, что присутствие четвероногих в доме смягчает специфические симптомы у детей с аллергической астмой.Основную роль здесь играют бактерии, носителями которых являются питомцы. Авторы доклада, однако, предупреждают, что положительный эффект не распространяется на тех, кто страдает от аллергии на собак.