Этот продукт особенно полезен для здоровья сердца

Итальянские ученые доказали, что паста полезна для здоровья сердца.Именно она может быть частью здоровой сбалансированной диеты.Несмотря на то, что макароны, которые входят в состав приготовления пасты, могут вызвать лишний вес, однако в новом исследовании итальянские ученые доказали, что они только полезно влияют на человеческий организм.Новое исследование предположило, что макаронные изделия из смеси стандартной муки из твердых сортов пшеницы и цельнозерновой муки, богатой бета-глюканом, могут помочь предотвратить сердечные приступы и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь бета-глюкан усиливает развитие новых кровеносных сосудов, которые в случае сердечного приступа образуют "природные обходные пути".Исследователи из Пизы (Италия) протестировали вышеуказанную теорию на лабораторных мышах, подав им пасту перед тем, как вызвать остановку сердца. Мыши, которые съели пасту из ячменя, выжили в большем количестве и получили меньше повреждений сердца, чем мыши контрольной группы, которым давали нормальные макароны.Хотя исследование было не слишком гуманным по отношению к животным, но профессор Винченцо Лионетти, который возглавлял изучение, отметил, что такое исследование является очень важным для дальнейшего развития..Это было впервые, когда образование "естественных обходных путей" было поддержано функциональной едой, в данном случае – пастой с бета-глюканом ячменя. Насколько нам известно, это первое исследование, которое показывает, что устойчивое диетическое потребление пасты, обогащенной бета-глюканом, безопасно увеличивает коронарные коллатерали и снижает смертность,– рассказал автор эксперимента.Таким образом, паста действительно может не только поддерживать здоровье вашего сердца, но и быть частью здоровой сбалансированной диеты."Углеводы могут помочь нам чувствовать себя энергичными и поставлять нам множество здоровых питательных веществ и необходимых волокон – нам просто нужно убедиться, что мы едим правильный сорт. Овощи – отличный источник, а другая особая группа, которая серьезно игнорируется, – это цельнозерновые продукты", – добавил другой доктор Салли Нортон.