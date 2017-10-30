Медики напомнили, как правильно принимать душ

В душе мы проводим много времени, даже не задумываясь о том, что эта процедура может навредить.При правильных водных процедурах ваша кожа не будет такой пересушенной и будет меньше подвергаться агрессивному внешнему воздействию.Обратите внимание на следующие 3 причины, почему умывание под душем может привести к негативному эффекту для вашего внешнего вида.Если принимаете душ, старайтесь всегда поддерживать умеренную температуру, независимо от того, какая погода на улице. Дерматологи утверждают, что теплая вода – лучший выбор для кожи, так как горячая способствует быстрому пересыханию.Если вы из тех, кто любит подольше поплескаться в воде, знайте, что это хоть и приятно, но вредно. Слишком долгое пребывание в душе может значительно высушить вашу кожу. Подходящее время для мытья – 5-7 минут.Часто вы забываешь о том, что просто принять душ является недостаточным этапом для увлажнения вашей кожи. Поэтому после водной процедуры дерматологи рекомендуют не вытираться в спешке, а мягко протереть кожу полотенцем, чтобы избежать раздражения. Также всегда в течение нескольких минут после душа используйте увлажняющий крем или масло – это поможет телу зафиксировать влагу.