Дантисты назвали полезные для зубов продукты

Для здоровых зубов дантист советует не избегать в рационе витаминов A, D, K2, и E.Дантист из Австралии Стивен Лин считает, что правильное питание - не менее важная составляющая ухода за зубами."Ваша зубная паста не столь важна для здоровья ротовой полости, как правильное питание", - отмечает Лин.Специалист утверждает, что кариес вызывает не только сахар, но и недостаток питательных веществ, которые укрепляют зубы и не дают кислотам и бактериям разрушать эмаль.Чтобы зубы были здоровыми, Лин советует не избегать в рационе витаминов A, D, K2, и E.Витамин A содержится в: говяжьей печени, молоке, яйцах. Витамин D: жирная рыба, грибы и травы. Витамин K2: творог, яйца, сливочное масло, салями. Витамин E: шпинат, брокколи и орехи.