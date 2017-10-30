Дантисты назвали полезные для зубов продукты
Дантист из Австралии Стивен Лин считает, что правильное питание - не менее важная составляющая ухода за зубами.
"Ваша зубная паста не столь важна для здоровья ротовой полости, как правильное питание", - отмечает Лин.
Специалист утверждает, что кариес вызывает не только сахар, но и недостаток питательных веществ, которые укрепляют зубы и не дают кислотам и бактериям разрушать эмаль.
Чтобы зубы были здоровыми, Лин советует не избегать в рационе витаминов A, D, K2, и E.
Витамин A содержится в: говяжьей печени, молоке, яйцах. Витамин D: жирная рыба, грибы и травы. Витамин K2: творог, яйца, сливочное масло, салями. Витамин E: шпинат, брокколи и орехи.
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Добавил Ivan в категорию Стоматология
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