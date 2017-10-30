Ученые узнали, как быстро бросить курить

Все курильщики знают, что начать курить — это дело очень простое, а вот избавиться от никотиновой зависимости весьма сложно.Существует очень много различных способов бросить это делать, но не всем хватает мужества проделать этот нелегкий путь до конца. На помощь в решении данной проблемы приходит самой первой официальная медицина.Как правило, врач-нарколог разрабатывает индивидуально для каждого пациента определенный режим, а также назначает медицинские препараты, которые в первое время помогают справляться с данной привычкой. А вот психоаналитики рекомендуют прибегать к гипнозу для борьбы с табакокурением. Но даже такое кодирование сознания не всегда помогает. И этот метод пока никто не одобряет.К еще одному похожему способу прибегают представители нетрадиционной медицины. Они рекомендуют курильщикам избавляться от пагубной привычки посредством применения как минимум шести сеансов иглоукалывания.Также можно заменить эти методы более простыми. Например, заняться определенным видом спорта, собратья в путешествие или просто найти такое хобби, которое бы отвлекло бы вас от мыслей пойти покурить.Необходимо добавить, что перед отказом от этой пагубной привычки стоит пересмотреть главные причины, которые привели к ней. Очень часто, по мнению исследователей, люди пытались так решить какую-то внутреннюю проблему или удовлетворить особую потребность в чем-то.Таким образом, сначала нужно устранить весомые причины. И только потом вы сможете перестать курить.