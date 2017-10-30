7 признаков того, что в вашей печени накапливаются жиры
Здоровая печень способна фильтровать все, что принимает (через мочу и кал). Именно поэтому в организме здорового человека остается все только самое полезное. А вот если печень повреждена алкоголем, вирусами или химическими веществами, то она не в состоянии бороться с токсинами. Все это может привести к появлению лишнего веса, а также к ожирению печени. Вялая печень приводит к отложению токсинов в жирах, что, кроме всего прочего, мешает сбросить вес.
Если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь, но ваша печень нездорова, значит, вам не удастся похудеть, говорят диетологи.
Врачи назвали ранние признаки того, что ваша перегружена токсинами.
1. У вас не получается похудеть.
2. Изменения кожи:
- желтоватый оттенок;
- воспаления, зуд, сверхчувствительность;
- маленькие красные точки на коже.
3. Потемнение мочи или черный кал.
4. Изменения в животе:
- хронические спазмы в нижней части живота;
- газы.
5. Умеренная, ноющая боль в правом подреберье, печень чувствительна при пальпации, нижний край печени плотный, закругленный, размеры печени увеличены.
6. Тяжесть в надчревной области, тошнота, периодическая рвота, неустойчивый стул – так называемые диспептические проявления.
7. Проявления дисфункции вегетативной нервной системы: слабость, вялость, утомляемость, головные боли.
Любой из этих симптомов, особенно в сочетании с другими, должен стать поводом немедленно обратиться за медицинской помощью!
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