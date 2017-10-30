7 признаков того, что в вашей печени накапливаются жиры

Орган, который отвечает за наше общее физическое состояние и здоровье, — это печень. Мы живем в мире, который наполнен токсинами, - как в воздухе, которым мы дышим, так и в еде, которую мы едим. Все это отражается на печени.Здоровая печень способна фильтровать все, что принимает (через мочу и кал). Именно поэтому в организме здорового человека остается все только самое полезное. А вот если печень повреждена алкоголем, вирусами или химическими веществами, то она не в состоянии бороться с токсинами. Все это может привести к появлению лишнего веса, а также к ожирению печени. Вялая печень приводит к отложению токсинов в жирах, что, кроме всего прочего, мешает сбросить вес.Если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь, но ваша печень нездорова, значит, вам не удастся похудеть, говорят диетологи.1. У вас не получается похудеть.2. Изменения кожи:- желтоватый оттенок;- воспаления, зуд, сверхчувствительность;- маленькие красные точки на коже.3. Потемнение мочи или черный кал.4. Изменения в животе:- хронические спазмы в нижней части живота;- газы.5. Умеренная, ноющая боль в правом подреберье, печень чувствительна при пальпации, нижний край печени плотный, закругленный, размеры печени увеличены.6. Тяжесть в надчревной области, тошнота, периодическая рвота, неустойчивый стул – так называемые диспептические проявления.7. Проявления дисфункции вегетативной нервной системы: слабость, вялость, утомляемость, головные боли.Любой из этих симптомов, особенно в сочетании с другими, должен стать поводом немедленно обратиться за медицинской помощью!