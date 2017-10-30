8 видов рыбы, от которой лучше отказаться

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Сложно не любить рыбные блюда: именно они чаще всего подходят для диетического питания, поскольку содержат идеальный баланс белков, жиров и углеводов, а также насыщают наш организм необходимыми кислотами и микроэлементами.Эксперты составили своеобразный черный список тех сортов рыбы, которые лучше не покупать и не заказывать в ресторанах.Вполне безобидная на первый взгляд макрель, которую мы привыкли есть копченой или соленой, вовсе не такая полезная рыба, какой могла бы показаться.Эта крупная хищная рыба накапливает в себе опаснейшую для человека ртуть, в больших количествах содержащуюся в морской воде, загрязненной промышленными выбросами. Если эта рыба ваша любимая, ешьте ее не чаще раза в месяц.Тилапия ценится за высокое содержание легкоусвояемого низкокалорийного белка и полиненасыщенных жирных кислот. Готовить ее просто, а количество замечательных рецептов с этой рыбой просто огромно, однако многим тилапия строго противопоказана.Дело в том, что наряду с полезными жирами эта рыба буквально изобилует вредными. Отсюда — запрет употреблять тилапию всем, кто страдает от болезней сердца. Кроме того, тилапия всеядна и в ее мясе легко накапливаются всевозможные токсины, которые могут быть небезопасны для организма человека.Кафельник — еще один неоднозначный и сомнительный для включения в постоянный рацион вид рыбы. Это лидер из всех токсичных рыб, поскольку именно в кафельнике содержится больше всего ртути.Эту рыбу строго запрещено употреблять в пищу беременным женщинам и детям, а взрослому мужчине для того, чтобы не пострадать от пищевого отравления, следует ограничить ее в своем рационе до 100 граммов в месяц.Эту змееобразную рыбу любят жарить, коптить и мариновать, а блюда из угря относятся к разряду дорогостоящих, ведь совсем не просто правильно подать и раскрыть все исключительные вкусовые качества этой рыбы.К сожалению, главный речной деликатес также известен своей способностью легко абсорбировать в свою жировую ткань содержащиеся в воде промышленные и сельскохозяйственные отходы, а также ртуть.Каждый из нас хоть раз в жизни слышал про изысканный акулий стейк — блюдо из вкусного и питательного мяса, не содержащего костей. Готовить акулу очень сложно из-за специфического запаха, и именно поэтому блюда из нее считаются деликатесом.Тем не менее не торопитесь заказывать в ресторане суп из акульих плавников или филе акулы. Этот хищник подобно многим другим рыбам из нашего списка славится своей способностью накапливать в своих тканях много ртути.Морской окунь — редкость на прилавках российских рыбных магазинов. Недобросовестные продавцы зачастую выдают за него более дешевые сорта рыбы (например, пангасиуса или сибаса).Не стоит расстраиваться: лучше вовсе забудьте об этой покупке. Морской окунь известен высоким содержанием ртути в мясе, и его употребление в пищу рекомендуют ограничить даже взрослым людям.Нежный, деликатный вкус, минимум костей и относительная легкость в приготовлении — вот лишь некоторые свойства рыбы-меч, за которые эта рыба высоко ценится шеф-поварами по всему миру.К сожалению, эта рыба очень дорогая, и во многих ресторанах за нее выдают более дешевые и, что еще хуже, вредные виды рыб. Например, акулу, о вреде которой мы уже рассказали выше.Знаменитая рыба содержит много ртути: больше всего этого вредного вещества — в чернопером и голубом тунце.Кроме того, в большинстве своем эту несчастную рыбу выращивают в специальных хозяйствах и на рыбных фермах, где дополнительно подкармливают гормонами и антибиотиками. А вот выросшего в естественных условиях тунца сегодня на прилавках магазинов найти практически невозможно.