3 причины появления белых пятен на лице

У людей иногда на лице, руках или груди появляются белые пятнышки различного размера. Представляем 3 основные причины появления белых пятен на лице:Милия — маленькие круглые, жесткие белые точки на лице, которые часто ошибочно принимают за белые угри. Они развиваются, когда белок кератин и другие компоненты мертвых клеток кожи накапливаются под поверхностью кожи. Наиболее распространенные области появления милии — вокруг глаз, щек и носа. Милия встречается как у мужчин, так и у женщин, а также среди очень маленьких детей.Интересно, что:Милия может быть вызвана аллергической реакцией на крем для лица или солнечными ожогами.Обычно состояние человека становится лучше без лечения в течение нескольких недель. Может помочь изменение крема для лица или других продуктов, которые могли вызвать аллергическую реакцию.Если состояние не улучшится само по себе, врач или дерматолог могут вскрыть капсулу, или сделать микродермабразиию (процедура, которая удаляет самые верхние слои затронутой области). Помогает также применение ретиноидного крема (на лице, но не вокруг глаз).Витилиго проявляется в виде пятен на коже, которые потеряли свой цветной пигмент. Они могут появляться в любом месте, включая лицо. Заболевание отмечают у около 1% людей во всем мире. Белые пятна могут быть небольшого размера и оставаться такими и дальше, а иногда постепенно увеличиваются и покрывают уже практически все тело. Витилиго может возникать в любом возрасте, но у около половины людей заболевание проявляется до 20 лет.Наследственность является фактором риска развития заболевания. Некоторые ученые считают, что пятна при витилиго развиваются, когда организм образует антитело против меланина и разрушает его.Лица с витилиго должны всегда наносить солнцезащитный крем и избегать воздействия солнца, поскольку пораженная кожа будет более легко сгорать. Также можно использовать специальные кремы для того, чтобы скрыть разницу в цвете кожи. Врач может рекомендовать противовоспалительные кремы, в частности кортикостероидные.Иногда при витилиго используют светолечение с помощью искусственного ультрафиолета (УФ) или фототерапию, часто в течение нескольких месяцев. Лазерное лечение также может использоваться для лечения некоторых участков кожи.Гипомеланоз идиопатический каплевидный, также известный как белые солнечные пятна, характеризуется появлением плоских белых пятен диаметром от 1 до 10 мм. Эти пятна могут возникать на лице, руках, верхней части спины и голенях.Гипомеланоз идиопатический каплевидный возникает в связи с длительным воздействием солнца на кожу. Гипомеланоз появляется чаще у лиц в возрасте старше 40 лет, что может быть связано с тем, что заболеванию требуется большое количество времени для развития.Специфического лечения не существует. Могут использоваться стероидные кремы, маски и дермабразия для уменьшения появление пятен.