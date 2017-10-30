Помогают ли витамин С или цинк при простуде?

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Могут ли витамин С, цинк и другие витамины и минералы, “укрепляющие иммунитет”, помочь при простуде? Разобраться в этом вопросе помог семейный врач Дональд Форд из Кливлендской клиники.По его словам, в аптеках сегодня можно найти много витаминов и препаратов, помогающих предотвратить или вылечить простуду и инфекции верхних дыхательных путей. Но на самом деле нет никаких доказательств тому, что эти препараты действительно работают так, как говорится в их рекламе.Витамин С, по словам специалиста, - очень важный для организма витамин. Однако исследования, оценивающие его эффективность при лечении ОРВИ и простуды, показывали, что в лучшем случае он ускорял процесс выздоровления на 8%: это означает, что если Вы будете пить витамин С, то выздоровеете не за неделю, а на 13 часов раньше. Другие исследования, однако, показали, что этот витамин вообще никак не влияет на процесс выздоровления при простуде.Что касается цинка, его тоже принято считать эффективным средством от простуды. Одно старое исследование показало многообещающие результаты в этой области, но позже ученые подвергли их сомнению, так как финансировал это исследование производитель препаратов с цинком. Ни одно исследование, проведенное после, не подтвердило эффективность цинка при простуде. Более того, высокие дозы цинка могут быть очень опасны для организма.Как отметил Дональд Форд, возможно, в некоторых случаях все эти препараты от простуды могут помочь благодаря эффекту плацебо. В любом случае, вреда от них во время простуды, скорее всего, не будет, но лучшими лекарствами от простуды все равно остаются время, отдых и прием большого количества воды.