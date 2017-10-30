Нужна ли агрессивная терапия при любом раке молочной железы?

Нужно ли на всякий случай использовать агрессивную терапию при любой разновидности рака молочной железы? На этот вопрос ответил начальник отдела хирургической онкологии Кливлендской клиники Стефен Гробмер.По его словам, сегодня есть множество способов лечения рака молочной железы, но это не означает, что любой пациентке с раком нужны все эти способы.Изучив результаты лечения и истории многих пациенток, врачи нашли способы персонализировать лечение каждой женщины и в каждом конкретном случае подбирать такое лечение, которое при минимальных вмешательствах с минимальными побочными эффектами сможет обеспечить лучший результат.Так, исследования показали, что некоторым пациенткам старше 65 с раком груди начальной стадии достаточно провести хирургическое лечение – необходимости в химиотерапии или лучевой терапии не бывает. Более того, лучевая терапия, согласно исследованиям, вовсе не улучшает долгосрочную выживаемость пациенток старше 65.Что касается химиотерапии, ее, по словам специалиста, при некоторых разновидностях рака груди уже не назначают.“Мы используем молекулярные тесты, чтобы понять, какой пациентке химиотерапия нужна, а какой – нет”, - отметил специалист. – “Что касается пациенток, которым показана лучевая терапия, мы можем минимизировать риски, используя одну дозу радиации во время операции. Это снизит риск возвращения рака без каких-либо побочных эффектов”.По словам Стефена Гробмера, у современных врачей много информации о молекулярных видах рака, благодаря чему они могут персонализировать лечение для каждого пациента.“Нужно помнить, что агрессивное лечение вовсе не всегда приводит к лучшему исходу”, - отметил специалист.