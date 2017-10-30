Большинство взрослых не знают о двух основных факторах риска развития рака

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Новое исследование показало, что большинство взрослых все еще находятся в неведении относительно того, что алкоголь и ожирение являются основными факторами риска развития рака, связанных с образом жизни.Результаты эксперимента, проведенного Американским обществом клинической онкологии в сотрудничестве с Harris Poll, демонстрируют то, что 89 процентов взрослых с оптимизмом смотрят на будущее в области исследований, профилактики и лечения рака, а также активно принимают меры предотвращения развития рака. Эти действия включают отсутствие вредной привычки курения (66 процентов) и употребление фруктов и овощей (50 процентов). Большинство понимают факторы риска рака, такие как вред курение (78 процентов) и воздействие солнца (66 процентов).Однако только 31 процент осознает, что высокий индекс массы тела увеличивает риск развития рака толстой кишки, груди, предстательной железы и матки. Более того, только 30 процентов признали, что употребление алкоголя повышает риск рака пищевода, груди и толстой кишки. Кроме того, 80 процентов не знали о роли вирусов в увеличении риска развития рака.