Облысение может стать причиной рака простаты

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Ученые сделали удивительное открытие. Оказывается, если мужчина лысый, он больше подвержен раку простаты. Это показали новые исследования.Специалисты сначала отметили, что лысые проходят лечение от рака простаты чаще, чем их более волосатые однопольные.Пока у них одна основная версия: во всем виноват немалый уровень тестостерона. Именно он подавляет рост волос, что приводит к облысению, что может вызвать рак.Канадские ученые отметили, что исследования в данной области только начинаются, но это уже тревожный звонок.Поэтому врачи говорят, что лысым стоит обратить внимание на простату, особенно если им за 55 лет.