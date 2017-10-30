Ученые рассказали о новых полезных свойствах соды

Обычная пищевая сода может удалить до 96% пестицидов с фруктов и овощей, сообщают ученые из Университета Массачусетса. По словам экспертов, натирание яблочной кожуры смешанной с водой содой устраняет почти все остатки двух наиболее часто применяемых пестицидов в течение 15 минут. Отмечается, что этот метод более эффективен, чем стандартная процедура применения отбеливателя в течение 2 минут.Предыдущие исследования показывают, что пищевая сода разрушает пестициды из-за своего кислотно-щелочного баланса, который заставляет химические вещества фрагментироваться в безвредные молекулы. «Остатки пестицидов могут оставаться на сельскохозяйственных продуктах, приводя к употреблению опасных химических веществ в пищу, – говорит доктор Лили Хи. – Озабоченность по поводу потенциальных опасностей пестицидов для здоровья человека в последнее время растет, поэтому мы должны предпринять меры, чтобы уменьшить содержание вредных соединений в пищевых продуктах».Исследователи использовали пестициды тиабендазол и фосмет, которые проникают в кожуру яблок. Эти пестициды находились на фруктах в течение одного дня. Затем ученые вымыли яблоки либо водопроводной водой, либо раствором отбеливателя, либо пищевой содой, смешанной с водой. Технология электронного картографирования использовалась для оценки присутствия пестицидов на поверхности яблок и внутри плодов. Результаты показали, что пищевая сода, смешанная с водой, является наиболее эффективным способом удаления пестицидов из яблок. Так, после 12 минут мягкой очистки раствор пищевой соды удалил 80% тиабендазола, в то время как для удаления 96% фосметра потребовалось 15 минут.