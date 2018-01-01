Названа главная опасность для здоровья от средств для мытья посуды
Результаты проведенного исследования показали, что неправильное использование химических дезинфицирующих средств может усилить устойчивость бактерий к лечению. Применение дезинфектантов, так называемых биоцидов, в низких концентрациях, ведет к тому, что бактерии не только не погибают, а еще и формируют устойчивость к антибиотикам в дальнейшем.
В экспериментах на бактериях Staphylococcus Aureus ученые обнаружили, что бактерии мутировали под воздействием низких концентраций биоцидов, используемых в больницах для дезинфекции.
Бактерии мутируют и становятся устойчивыми к ряду антибиотиков. Именно такие бактерии вызывают внутрибольничные инфекции. «Мутировавшие бактерии представляют собой угрозу для больных, поскольку они могут быть более устойчивыми к лечению», – заявили исследователи.
По мнению ученых, постоянное использование дезинфицирующих веществ может создать штаммы бактерий, резистентных к антибактериальной терапии.
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