Названа главная опасность для здоровья от средств для мытья посуды

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Исследователи выяснили, что использование моющих средств опасно для человека, так как увеличивает устойчивость болезнетворных бактерий. Ученые провели масштабный эксперимент на бактериях Staphylococcus Aureus.Результаты проведенного исследования показали, что неправильное использование химических дезинфицирующих средств может усилить устойчивость бактерий к лечению. Применение дезинфектантов, так называемых биоцидов, в низких концентрациях, ведет к тому, что бактерии не только не погибают, а еще и формируют устойчивость к антибиотикам в дальнейшем.В экспериментах на бактериях Staphylococcus Aureus ученые обнаружили, что бактерии мутировали под воздействием низких концентраций биоцидов, используемых в больницах для дезинфекции.Бактерии мутируют и становятся устойчивыми к ряду антибиотиков. Именно такие бактерии вызывают внутрибольничные инфекции. «Мутировавшие бактерии представляют собой угрозу для больных, поскольку они могут быть более устойчивыми к лечению», – заявили исследователи.По мнению ученых, постоянное использование дезинфицирующих веществ может создать штаммы бактерий, резистентных к антибактериальной терапии.