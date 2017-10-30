Медики рассказали, кому нельзя есть сало

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Мнения экспертов по питанию касаемо пользы сала разделились.На самом деле этот продукт имеет много питательных свойств, но не всем его можно употреблять.Как рассказала известный диетолог Оксана Скиталинская, сало любят не только украинцы, но и норвежцы, у которых уровень потребления сала высокий, а уровень сердечно-сосудистых заболеваний низкий.Она пояснила, что сало содержит ценную олеиновую жирную кислоту (более 40%), которая обладает противовоспалительным действием и предотвращает преждевременное старение. По содержанию олеиновой жирной кислоты сало почти догнало оливковое масло.Продукт должен быть свежим (не более 3-х дней) и промороженным.Не быть вареным, жареным, копченым или жареным.Потреблять в очень малых количествах: пол-одна фаланга большого пальца.Сало – это жир, то есть калорийный продукт. Если вы пытаетесь похудеть, не стоит злоупотреблять этим продуктом.Сало обладает желчегонным действием и людям с обострением воспаления желчного пузыря или поджелудочной железы следует употреблять его с осторожностью.