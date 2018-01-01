Эти продукты самые полезные для мужского здоровья

В рационе мужчины должны присутствовать морепродукты, орехи, яйца, сельдерей, имбирь, лук и чеснок.Зная какие продукты полезны для потенции можно во время приготовления пищи делать на них акцент. Потенция – это способность организма к половому акту. И сегодня мы поговорим о тех полезных продуктах, что повышают мужскую потенцию. Иногда эти продукты нужно употреблять лишь для профилактики, а иногда и в целях лечения.Перечень продуктов, повышающие мужскую потенцию достаточно разнообразен, что поможет вам каждый день экспериментировать с блюдами для любимого, улучшая и поддерживая его здоровье.Устрицы богаты цинком, который активизирует выработку половых гормонов. Поэтому эректильные свойства будут улучшаться, если ваш любимый полюбит эти морепродукты, и будет есть их в сыром виде.Предпочтительней также жирная рыба семга, скумбрия и раки, которые полны омега-3 и омега-6, активно участвующих в синтезе тестостерона.Яйца богаты белком, и холестерином, который так нужен мужчинам. Ведь именно он активно участвует в строительстве половых гормонов. Поэтому арифметика проста: чем ниже уровень холестерина, тем ниже уровень тестостерона. Так что, утренний омлет из двух яиц принесет большую пользу вашему мужчине.Грецкий, бразильский и кедровые орехи, кешью – это кладезь витаминов для всех людей, ведь в их составе есть много растительного белка и полезных веществ, что так насыщают организм, делая его здоровее.Для мужчин орехи полезны тем, что они значительно увеличивают кровообращение, что хорошо влияет на их эректильную функцию.Рекомендуют смешивать орехи с медом, и съедать получившуюся смесь по одной чайной ложке на ночь.Лук и чеснок ускоряют кровообращение в организме мужчины, вследствие чего активизируется выработка тестостерона.Также польза при употреблении чеснока и лука заключается в их антибактерицидных свойствах. Это может помочь мужчине совладать со многими бактериальными заболеваниями.Польза заключается именно в корнях этих продуктов. В сельдерее есть андростерон – мужской половой гормон, что отвечает за эрекцию. А в имбире содержатся полезные вещества, которые могут быть профилактическим средством в борьбе с простатитом.