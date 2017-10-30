Простые способы помочь желудку без лекарств

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Задумываться о пищеварении большинство из нас начинает, когда оно дает сбои. Ведь тогда начинают беспокоить дискомфорт и боли в животе, лишние сантименты и килограммы.Чтобы не доводить все до крайностей, нужно уметь вовремя «расшевелить» свое пищеварение, сбалансировать и при необходимости — ускорить процессы переваривания пищи. Как это сделать? Эксперты собрали для вас самые эффективные рецепты.Утром, когда мы просыпаемся, организм еще не готов к активной работе, в том числе, к перевариванию пищи. Запустить пищеварительную систему поможет стакан кефира. Кислота в этом продукте разжигает пищеварительный огонь, а белок способствует работе ферментативной системы. На ночь же кефир пить не стоит – активизированные обменные процессы не поспособствуют крепкому и здоровому сну.Ускорить переваривание тяжелых для желудка продуктов (свинины, баранины и т.д.) помогут острые специи, в частности, горчица. Эта приправа увеличивает выделение желудочного сока во время еды, поэтому способствует пищеварительному процессу. Перетрите в ступке 5 штук горчичных зерен и добавьте в порошок 1 ч.л. меда. Съешьте эту смесь за 15 мин до еды и запейте теплой водой.Стакан теплой воды перед едой и горячей – между блюдамиПодготовьте желудок к приему пищи – выпейте за 20-30 минут стакан теплой воды (около 36-37 градусов). Такая вода смоет остатки желудочного сока, который находился в желудке долгое время, и уйдет в кишечник. Освобожденный желудок выделит свежий желудочный сок, который переварит пищу более эффективно. Вода должна быть обязательно близкой к температуре тела, поскольку холодные напитки гасят пищеварительное «пламя» и усложняют переваривание пищи.А во время еды позвольте себе 2-3 глотка горячей воды. Она обеспечит хорошее увлажнение без «затопления» пищеварительной системы, когда она только начинает пищеварение.После еды воду уже пить нельзя – она снижает концентрацию желудочного сока как раз в процессе переработки пищи, что чревато тяжестью в желудке и его «остановкой».Разжечь огонь пищеварения поможет имбирь с лимоном и солью. Приступая к сытной пище, съешьте кусочек свежего имбиря с подсоленной долькой лимона. Такой коктейль активизирует слюнные железы, вырабатывая необходимые ферменты, поэтому питательные вещества в пище легко усваиваются.Сама по себе лимонная кислота уже взаимодействует с другими ферментами и кислотами, и стимулирует выделение желудочного сока, усиливая пищеварение.Перед самым приемом пищи запустите пищеварительную систему грейпфрутом. Содержащиеся в нем эфирные масла и органические кислоты стимулируют обмен веществ, ускоряют процессы пищеварения, усвоения пищи и выработки пищеварительных соков.Особенно грейпфрут актуален перед потреблением жирной пищи. Дело в том, что жиры дольше остаются в желудке и замедляют выделение желудочного сока на 2-3 часа, и только под влиянием образовавшихся к тому времени жирных кислот сокоотделение восстанавливается. Цитрус, съеденный в качестве аперитива, своими кислотами «запустит» желудок и не позволит тяжелой пище задержаться.Пообедав, не спешите вставать. Дайте организму 5-10 минут на то, чтобы просто настроиться на пищеварение. Активная же деятельность сразу после еды приостановит и растянет процесс переваривания, поскольку силы организма будут направлены уже на движение, а не на переработку «топлива».