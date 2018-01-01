Ученые сообщили об опасности интимных стрижек

По мнению экспертов, удаление волосяного покрова с интимных зон чревато заболеваниями кожи. Одним из таких недугов является контагинозный моллюск. Это заболевание является следствием травмы кожи бритвенными лезвиями и средствами для эпиляции.Неутешительными оказались результаты исследования одной из клиник, специализирующейся на кожных покровах. Отмечается, что за 12 месяцев к специалистам обратились 30 пациентов. Все они жаловались на сыпь. При обследовании выяснилось, что причиной высыпания в той или иной степени стал контагинозный моллюск. Сыпь в основном концентрировалась внизу живота.30% из тех, кто обратился за помощью, жаловались на бородавки, срастание волосков, шрамы и фолликулез. 90% больных признались, что удаляли волосы с интимных зон при помощи бритв или воска.Ученые отмечают, что в группе риска заражения контагинозным моллюском находятся люди, у которых слабая иммунная система. Заражению подвержены и люди, которые бреют интимное место, боле в это время ОРВИ или ОРЗ. Отмечается, что организм в это время теряет способность сопротивляться моллюску, так как силы уходят на борьбу с простудой. Заболевание также передается половым путем.